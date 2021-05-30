Животное проигнорировало высокий статус королевы

В Сети бурно обсуждают скандальное видео с Елизаветой II и свиньей. Разумности животного не хватило на то, чтобы проявить должный королевскому статусу пиетет. На кадрах видно, как животное абсолютно бессовестным образом ведет себя в присутствии монаршей особы.



Разлетевшийся по интернет-пространству видеоролик был снят на некой ферме, которую своим присутствием почтила глава Букингемского дворца. По какой-то надобности монаршая особа лично заглянула в хлев, где проживала розовобокая свинка.

Елизавета подошла к загону с тем, чтобы посмотреть, в каких условиях содержится животное. В этот момент неучтивая свинья повернулась к первому лицу Великобритании задом и начала активно чесать его о решетку.

Судя по всему, королева не была готова к такому развитию событий. Глава почтенного семейства остолбенела и, не отрывая глаз, наблюдала за процессом. В то время свиная, явно долго ожидавшая удобного случая для того, чтобы почесаться, с наслаждением продолжала тереться о решетку.

Сотрудник фирмы тоже не знал, что делать. Все, что мужчина смог выдавить из себя, это констатация событий, развернувшихся на глазах у королевы:

"Чешется!" – объявил смущенный англичанин.

Когда и где конкретно был снят необычный ролик, не сообщается. Видео выложено в социальной сети "ТикТок".

К слову, ранее стало известно, какие секреты долголетия позволяют Елизавете сохранять отличную форму. Королева предпочитает пешие прогулки и не прочь опрокинуть стаканчик.