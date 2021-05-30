Делегация осталась в восторге от визита и обещала вернуться в расширенном составе

Гости из Германии, которые пробыли в Крыму чуть больше недели, уезжают с "особой эйфорией". О впечатлениях делегатов рассказал возглавляющий национально-культурную автономию полуострова Юрий Гемпель. В состав делегации вошло 25 человек. Целью было показать иностранным гостям, как реально обстоят дела в Крыму, как живут люди на самом деле, без страшилок Запада.



По словам Гемпеля, немцев впечатлила природа, инфраструктура. Они своими глазами увидели, что это безопасный как для местных жителей, так и для туристов регион. Об этом пишет РИА Новости.

Делегаты заявили, что хотели бы провести международный хоккейный турнир в Крыму.

Особенно поразил гостей из Германии Крымский мост. Возглавивший делегацию Виктор Триппель признался, что "такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел". Немец добавил, вероятно, в ответ на циркулировавшие ранее в украинских СМИ слухи, что мост действительно существует.

Ранее политолог объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не осмеливается признать Крым и как скоро он это сделает.