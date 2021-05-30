Уезжают с полуострова в эйфории: немцев восхитил Крымский мост

Уезжают с полуострова в эйфории: немцев восхитил Крымский мост
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Делегация осталась в восторге от визита и обещала вернуться в расширенном составе

Гости из Германии, которые пробыли в Крыму чуть больше недели, уезжают с "особой эйфорией". О впечатлениях делегатов рассказал возглавляющий национально-культурную автономию полуострова Юрий Гемпель. В состав делегации вошло 25 человек. Целью было показать иностранным гостям, как реально обстоят дела в Крыму, как живут люди на самом деле, без страшилок Запада.

По словам Гемпеля, немцев впечатлила природа, инфраструктура. Они своими глазами увидели, что это безопасный как для местных жителей, так и для туристов регион. Об этом пишет РИА Новости.

Делегаты заявили, что хотели бы провести международный хоккейный турнир в Крыму.

Особенно поразил гостей из Германии Крымский мост. Возглавивший делегацию Виктор Триппель признался, что "такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел". Немец добавил, вероятно, в ответ на циркулировавшие ранее в украинских СМИ слухи, что мост действительно существует.

Ранее политолог объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не осмеливается признать Крым и как скоро он это сделает.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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гость191919
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Гость 34567
Сибирь исконно китайская ! Дальний восток исконно китайский ! Учите китайский ! Он ваш !
Хохлодаун, отчего север Китая мало населен??А ты , б.ть дебил, хочешь их разместить в холодной Сибири??
гость191919
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Гость 443311
А ! Так вы его у Турции сп...ли ? Понятно !
Спиз ..ли хохлы у РСФСР в 1954 году! Хохлодегенератам понятно?
Гость 443311
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Гость252857
А ты напомни когда Украина отвоевала Крым от Османской Турцией получишь 100 баков.Олесь Бузина лет так 15 искал в архивах Запада,но не нашёл.В своей книге "Революция на болоте" подробно об этом писал.Если ты здравомыслящий прочти и поймёшь за что нацыки его убили.Бузина полностью опровергает твою версию,за что был убит.
А ! Так вы его у Турции сп...ли ? Понятно !
Гость252857
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Гость 34567
Очередное вранье от расеи . Своровали этот полуостров теперь не знают , что с ним делать . Создали группу людей из русских , живущих в Европе, назвали это немецкой делегацией и пошла пропаганда....
А ты напомни когда Украина отвоевала Крым от Османской Турцией получишь 100 баков.Олесь Бузина лет так 15 искал в архивах Запада,но не нашёл.В своей книге "Революция на болоте" подробно об этом писал.Если ты здравомыслящий прочти и поймёшь за что нацыки его убили.Бузина полностью опровергает твою версию,за что был убит.
ГостьПророк
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Как же ты Россия глубока и широка! Ни что тебе не чуждо ни вера разная. И не река.В какой стране подобное возможно? Да ни в одной когда вся Русь крепка! А Вам позорным недоумкам бандероукрам ответим любовью нашею скорбя ,что зря на Русь поперли Рогом, что бы ее убить, что бы свою обитель загубить??? И как бы Вы не изгалялись в гов .е Вы полностью остались
гость191919
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Гость248311
не было там никаких немцев, китайцев и тд.
точнее китайцы были. но не из китая. а из рынка "садовод" в москве.
Да кули, для хохлодегенератов и Керченский мост снят на Мосфильме.
Россия -Русь
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Гость 34567
Очередное вранье от расеи . Своровали этот полуостров теперь не знают , что с ним делать . Создали группу людей из русских , живущих в Европе, назвали это немецкой делегацией и пошла пропаганда....
Очередной бред от обдолбанного наркотой хохлодауна. Крымолишенцы какую только <цензура> не придумывают.
Россия -Русь
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Гость 34567
Сибирь исконно китайская ! Дальний восток исконно китайский ! Учите китайский ! Он ваш !
Хохлокитаец, завязывай бухать стекломой, а то завтра объявищь Хохлогабон территорией Китая.
Тор
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Гость 34567
Сибирь исконно китайская ! Дальний восток исконно китайский ! Учите китайский ! Он ваш !
Хорошо вкурил, хорошо вставило. Башка отключилась, задницей проквакал....
Гость 34567
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Сибирь исконно китайская ! Дальний восток исконно китайский ! Учите китайский ! Он ваш !
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