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Эксперты не прогнозируют очень сильных магнитных бурь, однако
предупреждают о нескольких днях в июне, которые могут повлиять на самочувствие.
2, 3 и 8 июня
В эти дни магнитные колебания будут незначительными, говорят эксперты, и недомоганий возникнуть не должно.
9 июня
В это время вероятна магнитная буря средней мощности. У метеозависимых возможны проблемы со сном, пишет МК.
16, 17 и 28 июня
Эти дни эксперты называют самыми негативными в июне. Магнитные колебания будут сильными.
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