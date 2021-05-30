В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 9,6 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 9,6 млн человек
Фото: er.ru
Озвучены предварительные данные

По состоянию на 17:00 явка на предварительное голосование составляет 9 млн 638 тысяч человек. При этом более 6 млн россиян голосовали онлайн, это можно было сделать на сайте PG.ER.RU. Соответственно, лично явились на голосование 3 млн 625 тысяч избирателей. Об этом сообщается на официальном сайте ЕР.

На Дальнем Востоке предварительное голосование завершено. Свой выбор сделали более 650 тыс. человек. При этом приблизительно треть избирателей голосовала на счетных участках в семи регионах – там процедуру проводили по смешанной системе.

Сообщается, что подсчитывать голоса начнут в воскресенье, 30 мая, в 21:00 по московскому времени. Подсчет начнется после соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

Окончательные итоги станут известны в начале июня. А уже 19 июня на съезде партии утвердят списки кандидатов, которые представят ЕР на выборах в Государственную думу РФ.

Напомним, что только "Единая Россия" при формировании списков кандидатов на выборы разного уровня основывается на мнении россиян и проводит предварительное голосование.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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