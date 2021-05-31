Вождя не видели более трех недель

Северокорейский лидер опять стал причиной волнений в общественности. Ким Чен Ын пропал из публичной жизни 24 дня назад. На этом фоне снова появляются слухи о возможных проблемах со здоровьем политика.



Срок отсутствия высшего руководителя Корейской Народно-Демократической Республики в информационном пространстве рекордный для текущего года.

Как отмечают журналисты издания Yonhap News Agency, последний раз северокорейского вождя видели аж 7 мая. Тогда первое лицо Северной Кореи почтил своим присутствием устроенный в республике концерт. После этого политический деятель пропал с радаров, что серьезно тревожит некоторых чиновников из других стран.

Первым бить тревогу стал представитель южнокорейского министерства объединения. Основной задачей данного ведомства является выстраивание отношений с КНДР. Поэтому отсутствие вождя вызывает серьезную обеспокоенность в государственном учреждении соседней страны.

Представитель Южной Кореи подчеркнул, что не располагает информацией, по какой причине Ким Чен Ын снова пропал, передает телеканал "360".

Отметим, публикации о таинственных исчезновениях вождя КНДР регулярно появляются в прессе. На этом фоне начинают плодиться слухи о тяжелом состоянии здоровья главы государства и даже смерти. Также СМИ периодически пишут, что северокорейский вождь любит проводить время в своем тайном убежище.