Умер известный российский писатель

Автора не стало на 40-м году жизни

Не стало писателя Яна Левина. Трагическую новость сообщили родные автора.

Как пишет РИА "Новости", предварительная причина смерти писателя – коронавирус. На прошлой неделе Левин попал в больницу, его подключили к ИВЛ, но, к сожалению, из реанимации он так и не вышел. 

Как уточняет RT, Левин – знаменитость в Ярославской области. Он прославился благодаря книге "100 деталей Ярославля". Писатель создал и другие книги о путешествиях, например, "К последнему морю". Левин проводил в городе экскурсии и владел несколькими ресторанами. 

Полина ИВАНОВА

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