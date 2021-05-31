Будет много зрелых плодов: как вырастить баклажаны в теплице

Будет много зрелых плодов: как вырастить баклажаны в теплице
Фото: pixabay.com
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Эти растения считаются одними из самых прихотливых

В большинстве регионов нашей страны вырастить баклажаны можно лишь в теплицах. Однако и там совсем нелегко добиться главной цели – собрать много зрелых плодов. Надо знать, как выращивать их, и уделять этому немало времени.

Эти растения считаются одними из самых прихотливых. Они любят много тепла, хорошо подготовленное место, определенное количество влаги и подкормок.

Как вырастить баклажаны в теплице

1. Рассаду этих культур отправляют в теплицу, когда она достигла 15 – 25 см в высоту и на кустике есть от пяти до семи настоящих листьев. Как правило, сорта раннего созревания высаживают спустя 30 – 40 дней от момента появления всходов, поздние – через 60. При этом допустимая температура грунта – не меньше +15˚C. 

2. Почва должна быть заранее подготовлена. Из нее следует удалить все сорняки. Грядки нужно не раз пролить чистой водой, тщательно – на глубину до 15 см – прорыхлить и за 10 дней до высадки добавить в них компост. Если в прошлом году росшие в этой теплице культуры были заражены грибками, надо хорошенечко пролить грядки кипятком, обдымить серными шашками и посыпать на грядки хлорную известь.

3. Высаживать кусты необходимо в строго определенном порядке. На расстоянии 70 см между рядами и в 40 см друг от друга. Сорта, из которых получаются растения средних размеров, можно расположить параллельно, больших – лучше в шахматном порядке.

4. В лунки глубиной от 18 до 20 см во время посадки нужно насыпать смесь из перегноя, земли и суперфосфата и луковую шелуху. Затем в каждую подлить раствора из 2 л воды и 2 кристаллов марганца. Как только влага впиталась, пора устраивать кустики. Не сильно, на 1-2 см от шейки, – углубив, их следует посадить и, засыпав сухим грунтом, немного прижать руками и полить.

5. Воду для баклажанов надо отстаивать не меньше 48 часов. Через 5 дней после посадки надо поливать под корень один раз в семь дней. Когда появятся завязи и плоды, растение поливают раз в три дня, а в жару – раз в два. Это необходимо делать до полудня.

6. Спустя 14-21 день после высадки растений в теплицу им нужны удобрения. В этот период растение больше всего нуждается в азоте, калии и фосфоре. Для подкормки годится аммиачная селитра, мочевина, сульфат калия и фосфоритная мука.

7. Почву под баклажанами следует рыхлить после каждого полива – для образования корки, облегчающей доступ кислорода к корням. Сорняки во время рыхления или чаще (как только появятся) надо вырывать.

Полина ДОРОЖКИНА

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