Росатом объявил конкурс на проект Национального центра физики и математики

Росатом объявил конкурс на проект Национального центра физики и математики
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Новый инновационный кластер появится в Нижегородской области

Архитектурные компании получили уникальный шанс проявить себя, представив свою концепцию Национального центра изучения физики и математики (НЦФМ). Закрытый конкурс запустила госкорпорация "Росатом" совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, Российской академией наук и НИЦ "Курчатовский институт".

Строить новый научный центр решено рядом с городом Саров Нижегородской области, где располагается Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ. Эту инициативу уже одобрил президент РФ Владимир Путин, когда был в Сарове.

Основу НЦФМ составит учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и Технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства. Жить студенты и сотрудники НЦФМ будут также на территории кампуса, поэтому здесь построят жилые корпуса, гостиницу, кафе, спортзалы, выставочные пространства и другую необходимую для жизни, работы, общения и отдыха инфраструктуру.

Поэтому архитектурные компании-участники конкурса должны предложить не только облик зданий будущего НЦФМ, но и продумать планировку общественных пространств и прилегающих территорий, то есть разработать архитектурно-градостроительную концепцию целого научного кластера и кампуса.

Планируется, что НЦФМ станет уникальной российской технологической базой, точкой притяжения ученых, молодых специалистов и лучших студентов вузов. Следовательно, условия там должны способствовать как привлечению специалистов, так и повышению продуктивности их деятельности. При этом, по условиям конкурса инфраструктура и технологии должны быть максимально вписаны в природный ландшафт и соответствовать самым современным требованиями к экологичности и энергоэффективности зданий.

Оператором конкурса выступает экспертно-аналитический и проектный центр Citymakers. Презентация проектов участников и объявление победителя конкурса состоится в конце июля 2021 года, сообщает департамент коммуникаций Госкорпорации "Росатом".

Николай ВИКТОРОВ

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