Украине напомнили ее историю

Киев нашел новый способ оскорбить Россию. На центральных улицах столицы Украины появились плакаты, на которых с гордостью подчеркивалось, что в Киеве уже были и законы, и библиотеки, "когда в Москве еще жабы квакали". Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров решил прокомментировать очередной выпад Незалежной в сторону России.

Политик мягко назвал украинского депутата Алексея Гончаренко, который разместил плакаты, "неумным человеком" с небольшим мозгом, который, судя по всему, решил, что Киевская Русь никак не связана с возникновением российской государственности.

"Я думаю, что это проявление ущербности. Они забывают, что у нас была общая история. По сути, Украина никогда не была самостоятельным государством. Она стала им только после того, как Советский Союз распался. А все, что было до этого, это либо они были под Литвой, либо под поляками, либо в составе Российской империи",

– напомнил Джабаров в эфире радио "Говорит Москва".

В итоге политик назвал своего российского коллегу "политическим ничто", которое по факту ничего из себя не представляет, поэтому не стоит даже обращать внимания на те глупости, которые он транслирует. Джабаров в итоге выразил уверенность, что Гончаренко и ему подобные рано или поздно ответят за то, что случилось с Незалежной за последние 7 лет.