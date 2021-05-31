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Садоводам, у которых не один год растут тюльпаны, знакомо такое явление, как вырождение луковиц. Чтобы подобного не случилось, нужно вовремя выкопать их.
Однако не стоит торопиться убирать цветы с клумб, как только завяли и опали их лепестки, для этого есть определенные сроки. Перед тем следует подкормить их одним из фосфорно-калийных удобрений.
Затем – убрать с них завязи, стебли обрезать не стоит. Когда бутоны окончательно завянут, клумбу нужно поливать еще 14 дней, со дня на день уменьшая количество используемой воды
Это надо делать не ранее, чем у растений пожелтеют и завянут листья. Как только такое произошло, пора.
Выкапывать положено штыковой лопатой. Ее следует загонять в землю поглубже, чтобы не разрезать луковицы.
Когда все они вынуты из почвы, их нужно подготовить к хранению. Для этого каждую необходимо очистить от остатков грунта, промыть в проточной воде и на 10 минут опустить в нагретую до 50 градусов воду.
Затем луковки следует высушить в течение 5 дней в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +25°C до 30°C. После этого их надо уложить в решетчатые ящики и, не накрывая, отправить в сарай или на чердак.
В сентябре их следует перенести туда, где температура не выше +17°C. Раз в неделю луковицы надо проверять, испортившиеся выбрасывать.
До того как снова устраивать на клумбе, их нужно с час подержать в 5%-м растворе марганцовки – для дезинфекции. Высаживаются тюльпаны в середине первого месяца осени, когда температура воздуха составляет +10°C.
Не так давно "Утро.ру" писало, что нельзя делать во время обрезки тюльпанов после цветения. Правильный уход поможет обеспечить в будущем красивый и пышный бутон.
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