Эти цветы убирают с клумб не сразу после опадения лепестков

Садоводам, у которых не один год растут тюльпаны, знакомо такое явление, как вырождение луковиц. Чтобы подобного не случилось, нужно вовремя выкопать их.

Однако не стоит торопиться убирать цветы с клумб, как только завяли и опали их лепестки, для этого есть определенные сроки. Перед тем следует подкормить их одним из фосфорно-калийных удобрений.

Затем – убрать с них завязи, стебли обрезать не стоит. Когда бутоны окончательно завянут, клумбу нужно поливать еще 14 дней, со дня на день уменьшая количество используемой воды

Когда выкапывать луковицы отцветших тюльпанов

Это надо делать не ранее, чем у растений пожелтеют и завянут листья. Как только такое произошло, пора.

Выкапывать положено штыковой лопатой. Ее следует загонять в землю поглубже, чтобы не разрезать луковицы.

Когда все они вынуты из почвы, их нужно подготовить к хранению. Для этого каждую необходимо очистить от остатков грунта, промыть в проточной воде и на 10 минут опустить в нагретую до 50 градусов воду.

Затем луковки следует высушить в течение 5 дней в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +25°C до 30°C. После этого их надо уложить в решетчатые ящики и, не накрывая, отправить в сарай или на чердак.

В сентябре их следует перенести туда, где температура не выше +17°C. Раз в неделю луковицы надо проверять, испортившиеся выбрасывать.

До того как снова устраивать на клумбе, их нужно с час подержать в 5%-м растворе марганцовки – для дезинфекции. Высаживаются тюльпаны в середине первого месяца осени, когда температура воздуха составляет +10°C.

Не так давно "Утро.ру" писало, что нельзя делать во время обрезки тюльпанов после цветения. Правильный уход поможет обеспечить в будущем красивый и пышный бутон.