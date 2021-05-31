Петербург будущего: на ПМЭФ-2021 представят крупнейшие проекты развития Культурной столицы

Со дня на день в Северной столице откроется Петербургский международный экономический форум. Он станет ареной для обсуждения крупнейших инвестиционных проектов, которые будут реализованы в России в ближайшее время. Часть инвестиционных проектов нацелена на развитие города на Неве. В кулуарах Комитета по инвестициям Петербурга обсуждают планы по подписанию соглашения о намерениях между Смольным и компанией "Мегалайн", которая представит два инвестиционных проекта стоимостью в 236 миллиардов рублей.



Рассекретили

В распоряжении телеграм-канала "Индекс перемен" попал документ, который был подготовлен региональным комитетом по инвестициям. Он гласит, что компания "Мегалайн" планирует на ПМЭФ подписать соглашение со Смольным на гигантский проект в 236 миллиардов рублей. "Речь идет о строительстве серии объектов, таких как транспортно-пересадочные узлы по всему городу, а также превращение бывшей строительной площадки защитных сооружений "Горской" в развивающийся современный рекреационный и социальный центр. Задумка амбициозная и интересная. Ждем подписания", – указано в источнике.

Такие инвестиционные проекты действительно будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме, как и футуристической проект "Острова". Подробнее о каждом рассказано в презентационном ролике, который можно найти по ссылке:

Соглашение закрепит намерения сторон осуществлять плодотворное сотрудничество в части развития социальной, рекреационной и транспортной инфраструктуры. Приступить к реализации проектов планируется уже в 2023 году.

"Горская" – комфортное место для отдыха, работы и инноваций

Один из инвестиционных проектов ПМЭФ-2021 предполагает масштабную реновацию бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений "Горская" у Финского залива. Концепцию и дизайн-код "Горской" разработало архитектурное бюро MLA+, ранее задействованное в создании московского "Селигер Сити" и "Лиговский Сити" в Петербурге, а также в разработке стратегий пространственного развития Перми, Екатеринбурга и Воронежа.

За основу развития территории взят "целостный подход к развитию района" с сохранением зеленых зон. По замыслу авторов проекта, территория "Горской" станет местом для работы днем и локацией для отдыха и развлечений вечером. На месте промзоны будет создан Парк Инноваций, Морской кластер и Музей дамбы с обзорной площадкой. Концепция также предполагает благоустройство портовой набережной с местами для отдыха, освещением, фуд-зоной и ресторанам на любой вкус, пешеходного маршрута вдоль бывшей железной дороги, финальной точкой которой станет смотровая башня на Дамбу, и создание многофункциональных объектов инфраструктуры для бизнеса. Парк Инноваций в Петербурге станет похож на лондонский парк WWT London Centre и штаб-квартиру компании Google Inc. Googleplex в Кремниевой долине одновременно. Это будет комфортная среда для инновационных разработок. На территории, примыкающей к природной зоне лесопарка Лисий Нос, появятся новые прогулочные маршруты и эко-топы, павильоны наблюдения за птицами, а также театр, обсерватория, сувенирный магазин, водное кафе, зона гостиницы на воде и детский парк. Маленькие посетители экспериментальных детских площадок смогут узнать, как устроены механизмы защиты от наводнений.





Морской кластер предполагает создание причала с яхтами. Инфраструктура для малого и среднего бизнеса "Горской" продумана в формате Light Industrial. Он предусматривает создание объектов складского и производственного назначения с возможностью расширения. Арендовать такие помещения могут компании, работающие в различных сферах, в том числе высокотехнологичные производства, дизайнерские студии и даже образовательные учреждения.

Транспортная доступность "Горской" – ее неотъемлемое преимущество. Рядом с ней расположен КАД, в 400 метрах – станции городской электрички. От Финляндского вокзала до "Горской" можно добраться за 40 минут.

В дальнейшем территория "Горской" имеет все шансы стать территорией режима опережающего социально-экономического развития или ТОСЭР, предусматривающая льготы по налогу на прибыль, налогу на землю и имущество, а также существенное снижение страховых взносов в государственные бюджетные фонды.

Транспортно-пересадочные узлы

В городе на Неве предлагают построить в рамках городской программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" транспортно-пересадочные узлы, похожие на хабы, которые уже успешно функционируют в Москве. ТПУ будут выполнять сразу несколько функций – транспортную, деловую, гостиничную и общественную. Благодаря им несколько видов транспорта можно будет "объединить" в одном узле. Проект предусматривает комфортный и безопасный переход для пассажиров между пятью транспортными точками – железнодорожной станцией, станцией метро, трамвайными и автобусными остановками, а также перехватывающими парковками. С помощью теплых надземных и подземных переходов выходить на улицу, передвигаясь между остановками, не понадобится. В хабе значительное место займут офисные пространства, а также гостиницы, банки, МФЦ, визовые центры, коворкинги, магазины, досуговые центры, аптеки и даже фитнес-залы. Сквозная прогулочная зона и всесезонный парк станут общественной зоной новых ТПУ.

Всего планируется построить 61 хаб. Пилотным станет ТПУ "Старая Деревня", его и представят на форуме. Следующими в порядке приоритетности планируется построить ТПУ "Гражданский проспект", "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков".

"Залив Островов"

На ПМЭФ состоится презентация еще одного крупного проекта "Залив Островов", реализация которого из-за бюрократических процедур пока запаздывает, но стартует в ближайшее время. "Залив островов" – проект иностранных архитекторов, доработанный российскими специалистами. Его реализует компания "Зингер Девелопмент". Он предполагает, что в 5 км от "Лахта Центра" на искусственно созданных островах вскоре появится новый жилой квартал с коммерческими и социально-культурными пространствами, возведенный с использованием передовых тенденций градостроительства по "зеленым технологиям", предусматривающим сохранение окружающей среды. Безопасность возведения "Залива Островов" уже подтверждена экологами Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева. Он был признан безопасным с точки зрения экологии и влияния на акваторию Невской губы.

"Мегалайн" доводит проекты до финала

Компания "Мегалайн", представляющая на МПЭФ два амбициозных проекта, широко известна как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Ее генеральным директором является потомственный строитель Геннадий Корупятник. Компания "Мегалайн" участвовала в реализации большого пакета госконтрактов по созданию военной инфраструктуры Минобороны РФ, а также занималась реконструкцией исторического здания Гостиного Двора на Красной Площади и здания Дома Правительства России в Москве. В Петербурге "Мегалайн" успешно реализовывал инвестиционные проекты по созданию жилой и бизнес-инфраструктуры города.

Репутация компании позволяет говорить о том, что все проекты, за которые она берется, "Мегалайн" доводит до успешного финала. Подобный подход в Петербурге встретишь нечасто. В городе немало нереализованных проектов, на которые нерационально были потрачены государственные средства, в том числе из бюджета Министерства транспорта РФ, а также бюджетов Петербурга и Ленинградской области. В их числе – концепция создания трамвайной линии от метро Дыбенко до Кудрово, развитие велодорожек на границе России и Финляндии, легкорельсового трамвая и электрички в Сертолово. Эти проекты имеют одно сходство: их реализация заканчивалась либо на этапе подготовки концепции, либо технико-экономического обоснования.