Чтобы собрать большое количество плодов, нужно соблюдать ряд правил

Многие начинающие огородники сталкиваются с подобной проблемой – огурцы плохо растут, давая впоследствии скудный урожай. Причин этого неприятного явления может быть несколько. Разберемся, из-за чего растения плодоносят не так, как хотелось бы.

Ошибка №1. Передержанная рассада

Как правило, рассаду огурцов высаживают в открытый грунт через 35 дней после появления всходов. Если оставить культуру на подоконнике еще на некоторое время, то сеянцы могут столкнуться с дефицитом питательных веществ. Из-за этого растение будет слабым и вялым.

Ошибка №2. Загущенная посадка

Нельзя высаживать растения вплотную друг к другу. Неправильная посадка приводит к уменьшению урожая и ухудшению качества плодов. Оптимальный вариант – не менее 20 сантиметров между посадками и метр между рядами.

Ошибка №3. Неправильный севооборот

Нельзя высаживать огурцы на грядку, на которой до этого росли арбузы, дыни, кабачки и другие культуры, относящиеся к семейству Тыквенных. В противном случае вы точно не получите хороший урожай.

Подходящими "преемниками" огурцов считаются картофель, помидоры, свекла, цветная и белокочанная капуста.

Еще один важный нюанс – выращивать овощи на одном и том же месте можно только каждые четыре года.

Ошибка №4. Отсутствие подвязки и прищипки

Подвязка и прищипка – важные условия для получения богатого урожая огурцов. Если этого не делать, плоды будут мелкими и не очень вкусными.

Ошибка №5. Редкий полив

Огурцы – это та культура, которая обожает влагу. Регулярный полив теплой водой положительно скажется на урожае.

Ошибка №6. Расположение посадок на солнечном месте

Важно знать, что огурцы предпочитают затененные места участка. Нахождение под прямыми солнечными лучами может спровоцировать ожоги листьев и прочие неприятные последствия.

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