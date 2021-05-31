Увеличить качество урожая помогут три разных удобрения

В июне огородники, которые выращивают на своем участке лук, должны внести специальные подкормки. Именно в этот период культура лучше всего усваивает питательные вещества.

Чтобы получить крупные и сочные луковицы, нужно прибегнуть к помощи трех подкормок. Каждую из них нужно вносить в то или иное время.

1-10 июня

В этот период важно использовать удобрения на основе азота. Отличным вариантом считается кальциевая селитра. Нужно развести 12 граммов вещества на 10 литров воды. Данным раствором необходимо полить корни посадок. Преимущество этого метода заключается в том, что он активизирует рост пера. После того, как полезные микроэлементы накопятся в зелени, они передадутся луковице.

10-20 июня

Второй этап – внесение монофосфата калия. Готовится подкормка следующим образом: 15 граммов средства на 10 литров воды. Спустя три дня после полива этим раствором производится подкормка куриным пометом (литровую банку экскрементов залить девятью литрами воды и оставить на двое суток; после этого используются 500 миллилитров настоя на 10 литров воды).

Также можно использовать уже готовые составы. Например, урожайность культуры может повысить удобрение под названием Фертика.

20-30 июня

Третью подкормку нужно вносить не раньше чем через неделю после предыдущей. Выбор того или иного удобрения будет зависеть от состояния пера и луковицы.

Если перо выглядит хилым, понадобится азотосодержащий раствор – 1 столовая ложка нашатырного спирта на пять литров воды. Опрыскать лук нужно один раз в вечернее время.

Если луковица увеличивается в размерах, важно поддержать ее развитие. Это можно сделать с помощью вытяжки из древесной золы. Как приготовить раствор: литр просеянной золы залить девятью литрами кипятка и оставить на двое суток. По истечении нужного времени смешать 500 миллилитров раствора с девятью литрами воды.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как еще можно повысить урожайность репчатого лука.