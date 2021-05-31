Ложь и клевета: на чем наживаются телеграм-каналы

Ряд авторов готовы публиковать не соответствующую действительности информацию за деньги

Средства массовой информации меняются с огромной скоростью. Когда-то люди получали новости, в основном, из газет, затем – по радио, потом с телеэкранов. Сейчас на первый план выходит Интернет. Причем электронные СМИ все чаще проигрывают соцсетям: этим публикациям, которые вроде бы не от "продажных журналистов", а от "простых людей", верят больше. И зря. Новости на обезличенных страницах в соцсетях – это уже давно масштабный бизнес, руководствующийся принципом "деньги не пахнут".

В последнее время наибольшую популярность завоевывают телеграм-каналы. Причина очевидна: анонимность. Автор здесь может вовсе отсутствовать, главное – громкое название и намек на доступ к секретам силовых структур, или приближенность к властям, верхушке шоу-бизнеса, крупным предпринимателям. И все: дальше можно писать что угодно, кто-нибудь да поверит, да еще и перепостит.

Примеров можно привести массу. "Компромат по СКрепкой", "Котел #6", "Страна и народ", PZDC, "Арбитр", "Компромат 2.0" – по информации издания "Аргументы недели", владельцы указанных телеграм-каналов готовы публиковать за деньги любые тексты. И это далеко не полный перечень так называемых "информационных ресурсов", с помощью которых легко можно устроить неприятности политическому оппоненту, "подвинуть" начальника или просто насолить соседу.

Причем, тут не нужны "связи" – достаточно написать автору телеграм-канала, договорится о цене и предоставить материал для публикации. В качестве компромата может сойти любая фантазия и откровенный фотошоп. Соцсети, как говорится, все стерпят. А если еще статья написана бойким хамоватым языком, с шуточками и намеками на криминальное прошлое или покровительство властей – все, погубленная репутация "заказанному" человеку обеспечена, а то и крах карьеры, семьи, здоровья.

Нередко информационная атака и вовсе имеет цель получить с "клиента" деньги. Как выясняется, многие пострадавшие готовы откупиться, лишь бы про него перестали писать гадости и небылицы. Порой владельцы телеграм-каналов получают двойной доход: сначала за то, что обливают грязью человека, потом за обещание остановить поток публикаций.

Цены за публикацию или удаление негативного контента на популярном канале составляют от 500 до 2000 долларов. Столь легкие деньги приводят к тому, что администраторы телеграм-каналов забывают про уголовную ответственность за распространение клеветы и публикацию личных данных. Не пугает их и опыт коллег, которым уже пришлось отвечать за ложь и вымогательство по всей строгости УК. Так, к ответственности привлечены администраторы скандальных телеграм-каналов "Футляр от виолончели" и "Устинов троллит". Они не брезговали никакой информацией, причем с увеличением популярности повышали и ставки.

При этом находятся желающие купить уже раскрученный канал вместе с подписчиками. К примеру, "Футляр от виолончели" перед закрытием оценивался в 2 миллиона долларов.

Но эти финансовые игры обычно скрыты от пользователей, большинство из которых склонны верить написанному в интернете, забывая, что во все времена анонимки удостаивались презрения. Выход один: все проверять. В том же интернете можно найти источники, где автор не скрывает свое имя, а значит, отвечает за слова.