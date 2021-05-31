Брюссель утверждает, что намерен таким образом обеспечить миграционную безопасность

Европейский совет одобрил обновленный перечень правил по выдаче шенгенских виз, направленных на ужесточение проверки документов иностранцев. Соответствующее постановление было одобрено 27 мая. Для его принятия необходимо заручиться одобрением Европарламента.

Чиновники внесли ряд изменений в работу Визовой информационной системы (VIS). Так, в перечень основных дополнений вошло требование о фотографировании потенциальных получателей визы сразу при подаче заявления. Входящие в шенген страны до сих пор вправе выносить требования о заранее сделанных фото определенного формата. Однако в систему эти документы будут вноситься в крайних случаях.

Указанные требования теперь распространяются на детей возрастом до шести лет. В Евросоюзе считают, что таким образом смогут успешно бороться против торговли людьми и обеспечивать миграционную безопасность.

"Новые правила позволят улучшить проверку заявителей на визу для выявления тех, кто может представлять угрозу безопасности или риска нарушения наших миграционных правил", – заявил глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита.

Представители Шенгенской зоны также намерены снизить временные ограничения для снятия отпечатков пальцев, установив минимальный порог с 12 до 6-летнего возраста. Срок хранения биометрических данных в базах останется неизменным – 59 месяцев. После истечения срока визы и выезда из зоны шенгена информация будет удалена, говорится на официальном сайте Европейского совета.

До этого сообщалось, что Совет ЕС принял решение об упрощении визового режима для жителей Белоруссии.