Получить шенгенскую визу станет сложнее

Получить шенгенскую визу станет сложнее
Фото: Daniel Kalker/ dpa/ www.globallookpress.com
Брюссель утверждает, что намерен таким образом обеспечить миграционную безопасность

Европейский совет одобрил обновленный перечень правил по выдаче шенгенских виз, направленных на ужесточение проверки документов иностранцев. Соответствующее постановление было одобрено 27 мая. Для его принятия необходимо заручиться одобрением Европарламента.

Чиновники внесли ряд изменений в работу Визовой информационной системы (VIS). Так, в перечень основных дополнений вошло требование о фотографировании потенциальных получателей визы сразу при подаче заявления. Входящие в шенген страны до сих пор вправе выносить требования о заранее сделанных фото определенного формата. Однако в систему эти документы будут вноситься в крайних случаях.

Указанные требования теперь распространяются на детей возрастом до шести лет. В Евросоюзе считают, что таким образом смогут успешно бороться против торговли людьми и обеспечивать миграционную безопасность.

"Новые правила позволят улучшить проверку заявителей на визу для выявления тех, кто может представлять угрозу безопасности или риска нарушения наших миграционных правил", – заявил глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита.

Представители Шенгенской зоны также намерены снизить временные ограничения для снятия отпечатков пальцев, установив минимальный порог с 12 до 6-летнего возраста. Срок хранения биометрических данных в базах останется неизменным – 59 месяцев. После истечения срока визы и выезда из зоны шенгена информация будет удалена, говорится на официальном сайте Европейского совета.

До этого сообщалось, что Совет ЕС принял решение об упрощении визового режима для жителей Белоруссии.

Егор МАЛКОВ

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Гость252698
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Гость242763
Да через Балканы прошло 10 000 000 без визы, и сейчас идут, из Марокко идут и идут,, никакой угрозы не представляют. Но новые правила видимо введены из за Павленского, ему предоставили визу с видом на жительство, а он стал угрожать и Франции и ЕС, теперь в психушке лежит, вот и правила сменили.
Возможно. Но зато когда он "тут" поджигал дверь ФСБ то был борцом за свободу. А когда начал "там" жечь то сразу стал сумасшедшим. Тут как то нелогично. Или трусы нужно одеть или крест снять.
Гость252698
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Гость 443311
Ты в Крым езжай ! За европу тебе переживать не надо ! Ты про мою Украину и европу знаешь лучше чем про свою немытую расею. Устроили войны по всему периметру вашей сраной расеи, а теперь в Европу претесь . В Крыму никто твои унитазы не моет ?
Всё как обычно. "А нас то за шО?" P.S. очень болезненная у тебя тема хозяйских унитазов. Видать наболело.
Гость 443311
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Гость252698
Я по туристической визе обычно еду туристом. Смотреть музеи и пляжный отдых. Это вам выдали безвиз (туристический) что бы вы ехали собирать панам клубнику с прицелом на рабочую визу и вид на жительство. С перспективой перетащить семью. Желание похвально. За двадцать лет население нэньки - 10-15 мультов населения. Точно боятся выяснять. И остаётся вам только желчью плеваться. Во всех соседей в округе.
Ты в Крым езжай ! За европу тебе переживать не надо ! Ты про мою Украину и европу знаешь лучше чем про свою немытую расею. Устроили войны по всему периметру вашей сраной расеи, а теперь в Европу претесь . В Крыму никто твои унитазы не моет ?
Гость252698
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Гость 443311
В Крым езжай ! Или там унитазы грязные ? И тебя там за быдло держат ? И никто твой унитаз мыть не хочет ?
Я по туристической визе обычно еду туристом. Смотреть музеи и пляжный отдых. Это вам выдали безвиз (туристический) что бы вы ехали собирать панам клубнику с прицелом на рабочую визу и вид на жительство. С перспективой перетащить семью. Желание похвально. За двадцать лет население нэньки - 10-15 мультов населения. Точно боятся выяснять. И остаётся вам только желчью плеваться. Во всех соседей в округе.
Гость242763
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Да через Балканы прошло 10 000 000 без визы, и сейчас идут, из Марокко идут и идут,, никакой угрозы не представляют. Но новые правила видимо введены из за Павленского, ему предоставили визу с видом на жительство, а он стал угрожать и Франции и ЕС, теперь в психушке лежит, вот и правила сменили.
Гость 443311
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Гость252698
У меня хватает денег что бы получить не напрягаясь визу и ездить по всему миру. Туристам везде рады. А вы там как нибудь сами горшки хозяевам мойте нелегальные гастарбайтеры..
В Крым езжай ! Или там унитазы грязные ? И тебя там за быдло держат ? И никто твой унитаз мыть не хочет ?
Гость252698
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Гость 34567
А вы сортире не моете ? Поэтому и живете в помойке , вяликоскрепные . Грязь и ненависть на весь мир , это ваш удел , пукинские дурни.
мыть свой сортир и для польского хозяина это разные вещи. Ты не отвлекайся, а то хозяин будет недоволен.
Гость252698
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Гость 34567
А что не так ? Колыму не любишь ? А в Европе тебе делать нечча . Там враги ваши ! В Крым езжай .
У меня хватает денег что бы получить не напрягаясь визу и ездить по всему миру. Туристам везде рады. А вы там как нибудь сами горшки хозяевам мойте нелегальные гастарбайтеры..
Гость 34567
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Гость252698
сколько сала дают за такие выбросы?
А что не так ? Колыму не любишь ? А в Европе тебе делать нечча . Там враги ваши ! В Крым езжай .
Гость 34567
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Гость 1848487
тебе теперь как туалеты в Польшу ездить мыть а ? Это же всех коснётся.ты слабый умом, читаешь видимо плохо . Ваши то задо-головые в кастрюльки колотили, а воров таких же опять полну раду напустили..8 лет пролетели, а сартиры как мыли так и моете .
А вы сортире не моете ? Поэтому и живете в помойке , вяликоскрепные . Грязь и ненависть на весь мир , это ваш удел , пукинские дурни.
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