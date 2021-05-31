Неизвестная культура оказалась непригодной в пищу

Юлия Молчанова – огородница со стажем. Но, несмотря на свой опыт, женщина однажды все-таки пренебрегла правилами посадки разных культур и получила неожиданный результат. Видео она поделилась на платформе "ТикТок".

Как-то раз Юлия решила посадить морковь и свеклу. Расстояние между семенами получилось очень маленьким, но Молчанова не придала этому особого значения.

Спустя некоторое время, когда пришла пора собирать урожай, удивлению огородницы не было предела. Вместо двух разных овощей женщина выкопала странный гибрид.

По форме он напоминал морковь. Однако цветом растение отличалось от любимого многими овоща – оно имело фиолетово-коричневый оттенок. На первый взгляд могло показаться, что плод попросту облеплен грязью. Данная версия отпала, ведь Молчанова держала гибрид в ведре с водой.

Когда женщина разрезала огородного мутанта напополам, оказалось, что своей внутренней частью он похож на свеклу.

"Мы назвали это "свекровь" [результат слияния слов "свекла" и "морковь" – прим. ред.]", – заявила Юлия.

Огородница решила рискнуть и сварить гибрид. Но овощ оказался непригодным для пищи, и его пришлось выбросить.

Пользователи Сети отметили, что Юлии нужно обязательно запатентовать новую культуру. Также они по достоинству оценили забавное название "морково-свеклы".

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, какие растения можно сажать рядом в огороде.