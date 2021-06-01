Отдохнуть удастся в течение трех дней

Летом у жителей нашей страны будет лишь одна короткая рабочая неделя. Она придется на 14-20 июня.

В первом месяце лета отдохнуть удастся в течение трех дней. Так как праздник – День России – будет в субботу, то выходными окажутся с 12 по 14-е число включительно, отмечает РИА "Новости".

Ранее длинные нерабочие дни пришлись на 1-10 мая. Решение об отдыхе с 4 по 7-е принял президент страны Владимир Путин, чтобы снизить уровень распространения коронавируса, напоминает URA.RU.



