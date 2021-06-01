Двести сортов различных цветов украсят Москву летом 2021 года

Двести сортов различных цветов украсят Москву летом 2021 года
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Мэр Собянин рассказал, как изменится облик столицы

Красивая и ухоженная Москва летом становится еще ярче и позитивнее. Глаз жителей и гостей города радуют многочисленные клумбы, цветники, вазоны. Летом 2021 г. на улицах появится более 200 разных сортов цветов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва – самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик",

написал в своем блоге Сергей Собянин. Свои слова он подтвердил многочисленными фотографиями столичных улиц и площадей и добавил, что скоро город станет еще краше: через несколько дней специально выращенные в теплицах цветы поместят в кашпо и развесят буквально везде.

Еще пару десятилетий назад москвичам оставалось лишь завидовать жителям европейских городов, которые летом могли наслаждаться прогулками по цветущим улицам и отдыхом у воды или на зеленом газоне прямо в центре мегаполисов. Столица РФ представляла собой серый город со спешащими по делам людьми, которые стремились при первой возможности вырваться из него на природу.

Но с 2010 г. начались кардинальные изменения: Москву решили сделать городом, комфортным для жизни. Нависающие провода и рекламные растяжки канули в небытие. Ветхие здания и памятники отдали в руки реставраторов. Набережные начали превращать в променады. И везде: во дворах и на центральных площадях, вдоль оживленных трасс и маленьких улочек – стали высаживать деревья, кустарники, разбивать газоны и клумбы.

В результате Москва теперь – красивейший город, по которому с удовольствием прогуливаются даже такие "избалованные" туристы, как жители Парижа, Милана и других городов, на которые столица РФ еще несколько лет назад только хотела равняться. Сейчас Москва завоевывает престижные международные награды, получая признание конкурентов.

Изменились и сами москвичи: в свободное время они уже не спешат уехать за город, поскольку и в центре столицы находят комфорт и возможность слиться с природой.

При этом Москва не останавливается на достигнутом: этим летом будут приведены в порядок еще несколько локаций в центре города, исторические памятники и дворы у жилых домов.

Николай ВИКТОРОВ

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