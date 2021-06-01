Добиться богатого урожая помогут хорошие разрыхлители

Каждому огороднику хочется, чтобы его земля состояла полностью из чернозема. Однако в нашей стране его очень мало, только 8% от всей территории, в остальных местах преобладают глинистые и торфяные почвы. Поэтому хорошо бы научиться улучшать их, чтобы все посаженное как можно быстрее росло и созревало.

Добиться богатого урожая помогут хорошие разрыхлители. Их всего пять, и у каждого есть свои преимущества.

Но сначала нужно точно определить, какая именно почва есть на участке. Для этого следует копнуть немного земли и, подбросив ком вверх, поймать на лопату. Вернувшаяся слипшейся лепешка указывает: на огороде – глина, что характерно, в частности, для столичного региона.

Как улучшить глинистую почву

Одним из самых прекрасных разрыхлителей является компост, или навоз, который уже хорошо перепрел. Его нужно использовать весной или осенью, добавив на глубину не больше 10-12 см (треть штыка лопаты) перед перекапыванием земли в количестве полтора-два ведра на 1 кв. метр. Наиболее подходящим для улучшения глинистой почвы по праву считается перегной из конского или овечьего навоза. В свежем виде они тоже используются, но лишь осенью: внесение по весне приведет к сожжению корней растений.

Второе полезное средство – лежалые (ни в коем случае не свежие!) опилки. Их следует добавлять в расчете 1 ведро на 1 кв. м, но не сухими, а то они впитают азот из почвы, и растениям его не хватит. Замачивать надо так: 3 ведра опилок залить раствором из 1 стакана мочевины и 10 л воды и оставить на 24 часа.

Быстрее, чем предыдущие, разрыхлит глину песок с берега реки. Его необходимо вносить вместе с органикой в объеме 1 ведро на 1 кв. м ежегодно на протяжении пяти лет. Спустя это время плодородный слой на участке достигнет толщины в 15-18 сантиметров.

Хорошо помогут и сидераты. Стоит после уборки ранних овощей посеять люпин или фацелию, а в середине октября перекопать их вместе с землей, весной глинистая почва окажется рыхлой и плодородной. Можно применять и озимую рожь, посеять в конце лета и перекапать по весне.

Усилить действие органики, песка и сидератов можно с помощью дождевых червей. Их можно развести побольше. Для этого следует подготовить "жилище". Взять квадратный деревянный или пластмассовый ящик размером 50 на 50 см и 30 см в высоту, просверлить на дне несколько дырок диаметром 7-9 мм, обустроить его и положить туда "спецпитание".

Один слой – сено, солома или крупные опилки; второй – биогумус, третий – "еда": обрезки фруктов и овощей, но только не картофеля, старой чайной заварки, кофейной гущи; четвертый – тоже биогумус. После этого в ящик сажаются выкопанные на огороде черви, и он ставится в прохладное место, в тень и накрывается куском мокрого картона.

Питаясь, они будут вырабатывать темно-коричневые гранулы, которые также будут отличным разрыхлителей. Только их нужно регулярно подкармливать и поливать "домик", когда он подсохнет, отстоянной три-четыре дня водой. Черви быстро размножаются, их следует убирать из ящика и отправлять в огород.

Если же глинистая почва чересчур плотная, всех выше перечисленных разрыхлителей не хватит. Один год во время перекопки надо внести солому, мелкие ветки, перемолотую кору или измельченный дробленый кирпич, что создаст поры, воздух будет проникать в землю, после чего на следующий год можно пользоваться компостом, лежалыми опилками и т.д.

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