Росатом выпустит "зеленые" облигации на 100 миллиардов рублей

Средства пойдут на финансирование устойчивых проектов корпорации

Программа биржевых облигаций АО "Атомный энергопромышленный комплекс", объединяющего гражданские активы госкорпорации "Росатом", зарегистрирована Московской биржей 31 мая 2021 года. Общая номинальная стоимость всех выпусков составит 100 млрд рублей.

Соответствующая программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров АО "Атомный энергопромышленный комплекс" 26 апреля 2021 г., сообщается на сайте Росатома.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 3640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Деньги, полученные от размещения данных ценных бумаг, пойдут на финансирование устойчивых ("зеленых") программ и проектов Росатома.

"Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии Росатома, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации – для нас абсолютный приоритет",

– подчеркнул гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он отметил и другие "зеленые" направления, по которым работает корпорация. Это, в частности, решения для городской среды "Умный город", ядерная медицина, проекты в области экологии и др. Поэтому компании важно принять участие в развитии механизмов "устойчивого" и "зеленого" финансирования в России.

Планируется, что объем первого выпуска облигаций по программе составит 10 млрд рублей. Средства будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов по программе "Ветроэнергетика".

Так, АО "НоваВинд", представляющее дивизион Росатома по ветроэнергетике, уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России. Их совокупная мощность составляет 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт должны быть запущены до конца 2021 года. Всего до 2024 года предприятиям "НоваВинда" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.