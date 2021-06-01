Подозреваемые в размещении фото нацистов в "Бессмертном полку" признали вину

Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма

Россияне, пытавшиеся разместить на сайте "Бессмертного полка" фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и других сторонников нацистской Германии, признали свою вину. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко во вторник, 1 июня.

В рамках дела по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)фигурируют четверо подозреваемых. Двое из них – Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух – живут на Украине. Двое других – Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области – были допрошены следователями.

"В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном",

– сообщила Петренко. Она напомнила, что преступления нацистского режима установлены приговором Нюрнбергского военного трибунала, а действия, подобные тем, что совершили Акимов, Сахаров и др. являются попыткой одобрить эти преступления.