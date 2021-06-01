Глава государства уверен, что нужно "чутко, оперативно" реагировать на проблемы россиян

Во вторник, 1 июня, Владимир Путин провел онлайн-встречу с семьми, удостоенными орденов "Родительская слава". Он не только поздравил участников с "замечательным праздником" – Днем защиты детей, – но и попросил власти регионов расширить поддержку многодетным семьям.

Президент России назвал такие семьи "основой будущего" нашей страны. И добавил, что они продолжают нашу тысячелетнюю историю "как страны, как нации, как единого народа", хранят и передают духовные традиции и нравственные ценности.

Также глава государства выразил уверенность, что таким россиянам обязательно нужно помогать. И делать это, "чутко, оперативно" реагируя "на их проблемы и запросы".

Власти РФ для этого будут "постоянно наращивать усилия, концентрировать дополнительные ресурсы", заверил Владимир Владимирович. По его словам, поддержка многодетных семей была, есть и будет "приоритетом нашей политики".

Положения об этом закреплены в Конституции. Они отражены во всех госпроектах и программах, напомнил Путин.

Всю систему поддержки семьи нужно сделать максимально целостной, эффективной и последовательной. Работу следует выстроить так, чтобы дети и родители четко знали, на какие выплаты, льготы они могут претендовать, получали это без лишних формальностей и дополнительной нервотрепки, а также без долгих хождений по учреждениям.

Каждая семья должна знать, что, если попадет в трудное положение. то может рассчитывать на помощь государства, которое "подставить плечо", отметил президент. Встречу показал телеканал "Россия 24".