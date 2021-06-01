Подозреваемый в массовых беспорядках захотел свести счеты с жизнью

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов попытался покончить с собой во время судебного заседания, которое проходит в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

Как отметила тетя Латыпова Галина, заседание возобновилось после перерыва. Когда выступил отец оппозиционера, обвиняемый встал и заявил, что отказывается признавать свою вину. Латыпов также сообщил, что опасается преследования в отношении его родственников, а затем совершил попытку суицида.

Клетку не смогли открыть сразу, так как у конвоиров не было ключей. В тот момент они находились за дверями судебного зала. Когда удалось получить к нему доступ, Латыпов находился уже в бессознательном состоянии, передает телеграм-канал "Наша Нива".

Отец Латыпова позднее заявил, что с 11 апреля молодой человек находился в ШИЗО с людьми, страдающими психическими особенностями.

Оппозиционера задержали еще в прошлом году. Молодой человек попытался распылить химикаты у домов, в которых проживали семьи силовиков, о чем сообщали представители главка МВД республики по борьбе с ОПГ и коррупцией. В правоохранительных органах заявляли, что задержанный занимался сбором денежных средств в соцсетях для подрывной деятельности в отношении государственных органов.

По информации РИА "Новости", Латыпов наладил сбыт китайских химикатов, которые поступали в Белоруссию под видом товаров народного потребления, а также приобрел препараты, в которых содержался дифосфин.

Ранее оппозиционер Валерий Цепкало призвал жителей Белоруссии устроить сбор средств на вознаграждение для тех, кто осмелится арестовать президента Белоруссии Александр Лукашенко. Бывший кандидат на пост главы республики заявил, что речь идет об 11 млн евро.