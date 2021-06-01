Путин рассказал о работе своей матери

Глава государства вспомнил о своем детстве

Российский лидер Владимир Путин поговорил с многодетными семьями, удостоенными орденами "Родительской славы". Так, президент признался во время диалога с Каньшиными из Благовещенска, что его мама работала в ночь сторожем, чтобы было время сидеть с сыном.

Президент также отметил, что родительница в свое время работала няней в больницах, передает "Свободная Пресса".

Глава государства указал на то, что воспитание наследников в многодетных семьях – серьезный и кропотливый труд, который требует самоотдачи. По словам Путина, ребенок в семье – настоящее счастье, пишут "Известия".


Егор МАЛКОВ

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