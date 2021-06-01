Народный фронт выступил за передачу планшетов для детей из нуждающихся семей

Народный фронт выступил за передачу планшетов для детей из нуждающихся семей
Фото: Софья Сандурская /АГН Москва
Представители движения намерены обеспечить население необходимой техникой

Глава исполнительного комитета Общественного Народного Фронта Михаил Кузнецов заявил, выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, что необходимо передать нуждающимся семьям, в которых воспитывают наследников, электронные планшеты. По словам общественника, сделать это необходимо после проведения общероссийской переписи населения, которая должна состояться в 2021 году.

Так, Кузнецов отметил, что в РФ зафиксировано свыше 68 тыс. семей, в которых воспитывается более пяти наследников. Многим из них не хватает компьютеров для школьного обучения. 

В ОНФ сообщили, что пока что удалось передать лишь 24 тысячи гаджетов. Кузнецов обратился за соответствующей просьбой к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, заявив о том, что для переписи государство закупит порядка 300 тыс. планшетов. По мнению общественника, их можно передать нуждающимся после переписи.

Кузнецов также рассказал о проекте "МногоДарю: компьютеры – детям", проводимой по инициативе ОНФ с апреля прошлого года. Программа, введенная после перехода школьников на удаленный формат обучения, сохранила свою актуальность. Теперь она переросла в общероссийскую акцию #МыВместе, в которой решили принять участие более 20 некоммерческих организаций и предпринимателей из 40 субъектов страны. Поддержку оказывают и Ростех с Роскосмосом.

Подробная информация доступна по ссылке.

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