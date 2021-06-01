Немец приехал в Россию и удивился ценам в магазинах

Немец приехал в Россию и удивился ценам в магазинах
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Иностранец испытал настоящий культурный шок

Немецкий путешественник по имени Эрик, работающий инженером, решил закупиться продуктами в одной из крупнейших российских сетей. Мужчина был шокирован, заявив, что таких низких цен на еду никогда не видел.

Эрик закупился на 2,3 тысячи рублей. Больше всего мужчину удивил ценовой сегмент в один евро – иностранец не ожидал, что в России на эти деньги можно приобрести пасту и молоко.

"Никогда не видел пасту за евро. Кажется, сами итальянцы пришли бы в шок", – считает Эрик.

Мужчина также заявил, комментируя замечание своего русского друга о разнице в доходах между двумя странами, что российские ритейлеры, по его словам, уважают своих покупателей, в отличие от немецких. В качестве аргумента Эрик привел бонусные программы с акциями, с которыми в Германии дело, как оказалось, обстоит весьма туго. Приятной неожиданностью для него стали листы с бонусами и небольшой магнитик.

"У нас не любят разбрасываться деньгами. Мы хватаемся за любую возможность. Ваши магазины приятно удивили", – признался Эрик.

Еще одним новшеством для иностранца стала распространенность банковских карт и бесконтактных платежей. Если даже самые мелкие торговые точки в России принимают оплату по карте, то основная часть населения ФРГ продолжает пользоваться наличными. Немцы, как объяснил инженер – народ консервативный.

Однако вместе с тем Эрика удивило то, что покупки пришлось складировать в пакет самому. Инженер заявил, что в Германии сотрудники супермаркетов сами пакуют продукты для клиентов, передает дзен-канал "Торшина-путешественница".

Ранее немецкие делегаты поделились своими впечатлениями от поездки в Крым.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

правда плохо жить в РОССИИ - уезжай
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Гость 12
Боже ,как хорошо в России жить
о
игорь
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пишут все то лишь бы про пенсии быдло не вспоминало что их у всех изъяли
Гость254754
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Гость252264
Немец еще больше бы удивился, если бы узнал российские зарплаты, стипендии и пенсии.
А где нашли этого Эрика? Он сильно трезвый был? Как-то странно, один немец удивляется, остальные не удивляются. Может у него просто с математикой туговато?
Гость254742
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Гость254351
Автор ты что куришь?
он не курит, он по жизни <цензура>-ый как и власть имушии.
Гость254351
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Автор ты что куришь?
Гостьлука
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в германии сотрудники супермаркетов сами пакуют продукты для клиентов ---<цензура>--<цензура> диковинка до 1939 года в германии люди вообще единично посещали магазины всё развозилось по пред заявке прямо к дому и выставляля заказ на порог и боже упаси обманут или кто пальцем дотронется к продукту
Гостьлука
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наивный немец а такие низкие зарплаты и пенсии он встречал в германии по доходам и расходы
Гость 12
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Боже ,как хорошо в России жить
Гость254257
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Гость252680
а теперь дайте немцу НАШУ зарплату и пусть МЕСЯЦ проживет на нее и закупается в супермаркетах), платит коммунальные, одевается, развлекается и тд..
То что в Германии большие налоги и дорогая коммуналка это факт.
Гость254234
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Гость253685
Вранье от первого до последнего слова и лилиПУТЛЕРовская агитка! Я живу в Германии 28 лет, но бываю в России очень часто т.к. российский немец. Молоко стоит в Германии начиная от 59 центов, но я беру непосредственно у бауэра (владельца фермы) парное по 50 центов за литр. Паста у нас начинается с 60 центов: тоже намного ниже, чем 1 евро. Цены у вас, иногда, даже намного выше наших. Причем, ваши убеждения, что ваши продукты "вкуснее" или "здоровее" тоже весьма спорны: контроль за качеством у нас строже и неподкупнее. То, что у нас больше платят наличными- тоже вранье бессовестное! Не помню, ког
фАТЕРЛЯНД-край напоминающий рай, сам видел как дойчи в помойках роются а господа, хозяева жизни в сотовых сидят -аллах акбар вам братья фашисты -слиииишишь да?
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