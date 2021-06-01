Белоруса подозревают в участии в боевых действиях в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты нацбатальона

Генпрокуратура Луганской народной республики направила запрос в Минск об экстрадиции в ЛНР бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича для проведения расследования его участия в рядах неонацистского батальона "Азов" (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Донбассе. Об этом сообщает сегодня агентство ЛИЦ.

По словам генпрокурора Ирины Семеновой, гражданин Белоруссии может быть причастен к обстрелам мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры в Донбассе, когда он находился в зоне конфликта на стороне ВСУ. Власти ЛНР хотят провести "следственные действия" в присутствии Протасевича для выяснения всех обстоятельств его участия в боевых действиях, пояснила она.

Отмечается, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело против молодого человека 27 мая. Согласно версии следствия, белорус летом 2014 г. добровольно вступил в украинский нацбатальон "Азов", признанный в ЛНР террористической организацией. В Луганске считают, что Протасевич воевал до зимы 2015-го в Донбассе в качестве замкомандира второй ударно-штурмовой роты по вопросам связи.

Следствие намерено выяснить, в каких "конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса" принимал непосредственное участие подозреваемый, подчеркнула Семенова.

Напомним, Протасевич вместе со своей подругой россиянкой с ВНЖ в Белоруссии Софией Сапегой были задержаны 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки из-за сообщений о взрывном устройстве самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

В Республике против сооснователя NEXTA возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. По информации МИД РФ, Сапега подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 г. преступлений, предусмотренных рядом статей УК Белоруссии. Девушке обвинения еще не предъявлены.

Сегодня президент Республики Александр Лукашевич заявил, что следствия по Протасевичу и по Сапеге будут проходить в Белоруссии, и "это непреклонно".

