Луганск просит Минск экстрадировать Протасевича в ЛНР

Луганск просит Минск экстрадировать Протасевича в ЛНР
Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
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Белоруса подозревают в участии в боевых действиях в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты нацбатальона

Генпрокуратура Луганской народной республики направила запрос в Минск об экстрадиции в ЛНР бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича для проведения расследования его участия в рядах неонацистского батальона "Азов" (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Донбассе. Об этом сообщает сегодня агентство ЛИЦ.

По словам генпрокурора Ирины Семеновой, гражданин Белоруссии может быть причастен к обстрелам мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры в Донбассе, когда он находился в зоне конфликта на стороне ВСУ. Власти ЛНР хотят провести "следственные действия" в присутствии Протасевича для выяснения всех обстоятельств его участия в боевых действиях, пояснила она.

Отмечается, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело против молодого человека 27 мая. Согласно версии следствия, белорус летом 2014 г. добровольно вступил в украинский нацбатальон "Азов", признанный в ЛНР террористической организацией. В Луганске считают, что Протасевич воевал до зимы 2015-го в Донбассе в качестве замкомандира второй ударно-штурмовой роты по вопросам связи.

Следствие намерено выяснить, в каких "конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса" принимал непосредственное участие подозреваемый, подчеркнула Семенова.

Напомним, Протасевич вместе со своей подругой россиянкой с ВНЖ в Белоруссии Софией Сапегой были задержаны 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки из-за сообщений о взрывном устройстве самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

В Республике против сооснователя NEXTA возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. По информации МИД РФ, Сапега подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 г. преступлений, предусмотренных рядом статей УК Белоруссии. Девушке обвинения еще не предъявлены.


Сегодня президент Республики Александр Лукашевич заявил, что следствия по Протасевичу и по Сапеге будут проходить в Белоруссии, и "это непреклонно".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость251492
Картонная ЛНР чего-то затребовала. Вот ржачка. Корреспондент воевал фотоаппаратом и ноутом с лугандонами. Откуда столько больных на голову. Одни придумывают галиму, а другие вякают в ответ на том же уровне.
Повесить этого фашиста-ублюдка в центре Луганска! Вместе с тобой и вам подобными!
Гость251492
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Мишка
У тебя проблемы! Там написано не condom. Кста, тебе наверное виднее!
Картонная ЛНР чего-то затребовала. Вот ржачка. Корреспондент воевал фотоаппаратом и ноутом с лугандонами. Откуда столько больных на голову. Одни придумывают галиму, а другие вякают в ответ на том же уровне.
Мишка
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гость
Теперь объясни мне, что есть прокуратура лугандонии? gondon это ты, бандерогомосек
У тебя проблемы! Там написано не condom. Кста, тебе наверное виднее!
Мишка
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Гость241057
Дурной ты. Ничего его не ждёт. Он будет сидеть и его будут оберегать. Может при смене власти, ещё и амнистируют. Пока будет сидеть, на него могут ещё дел накопать по поводу Азова, тогда могут и в РФ передать, если такой запрос будет. Но сейчас, он просто сидит. Линчевать, мучать и убивать никто не будет. Посмотри на Овального. Ведёт себя как быдло на зоне и никто его не наказывает за это. Только по врачам водят по каждой жалобе. Но сидеть он будет, пока ситуация не успокоится в назидание другим.
И ещё. По-твоему просто сидеть это ничего? Ну у тебя и устои!
Мишка
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Гость241057
Дурной ты. Ничего его не ждёт. Он будет сидеть и его будут оберегать. Может при смене власти, ещё и амнистируют. Пока будет сидеть, на него могут ещё дел накопать по поводу Азова, тогда могут и в РФ передать, если такой запрос будет. Но сейчас, он просто сидит. Линчевать, мучать и убивать никто не будет. Посмотри на Овального. Ведёт себя как быдло на зоне и никто его не наказывает за это. Только по врачам водят по каждой жалобе. Но сидеть он будет, пока ситуация не успокоится в назидание другим.
Умный ты. О Навальном. Ты рядом с ним? Мне, если честно - ни жарко, ни холодно. Не тот это человек за которым пойдут люди (мое субъективное мнение). А "быковать" он будет! Все просто. Он на виду всего мира! А как бы ваши властьпридержащие не хорохорились, они подссыкают! Вот тебе " весь хрен до копейки"!
гость
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Теперь объясни мне, что есть прокуратура лугандонии? gondon это ты, бандерогомосек
гость
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Гость253685 террорист это ты бандер е6учий
Гость241057
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Гость.
Сорри, экстрадиция куда? Чтобы экстрадировать, необходимо иметь дипотношения и определенные договора. Они есть? Остальное в твоём посте - просто ... Ты бы не истерил, зная, что тебя ждёт? Ты Жанна Д'арк?
Дурной ты. Ничего его не ждёт. Он будет сидеть и его будут оберегать. Может при смене власти, ещё и амнистируют. Пока будет сидеть, на него могут ещё дел накопать по поводу Азова, тогда могут и в РФ передать, если такой запрос будет. Но сейчас, он просто сидит. Линчевать, мучать и убивать никто не будет. Посмотри на Овального. Ведёт себя как быдло на зоне и никто его не наказывает за это. Только по врачам водят по каждой жалобе. Но сидеть он будет, пока ситуация не успокоится в назидание другим.
Гость.
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Гость241057
Да никто не выдаст. Он же гражданин Белоруссии. А вот потрясти перед его глазами запросом на экстрадицию можно. Думаю расскажет всё. Хотя думаю он уже всё рассказал, даже без пыток. Судя по истерике которая была у него в самолёте.
Сорри, экстрадиция куда? Чтобы экстрадировать, необходимо иметь дипотношения и определенные договора. Они есть? Остальное в твоём посте - просто ... Ты бы не истерил, зная, что тебя ждёт? Ты Жанна Д'арк?
Гость241057
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Да никто не выдаст. Он же гражданин Белоруссии. А вот потрясти перед его глазами запросом на экстрадицию можно. Думаю расскажет всё. Хотя думаю он уже всё рассказал, даже без пыток. Судя по истерике которая была у него в самолёте.
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