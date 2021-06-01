Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Полицейские задержали двоих жителей Москвы, женщину и молодого человека, около аэропорта Шереметьево. При них были обнаружены свертки с запрещенными препаратами.
В автомобиле злоумышленников, который стоял на парковке аэровокзала, нашли 12 с половиной килограммов наркотиков. Экспертиза показала, что найденное вещество является производным N-метилэфедрона, передает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Стражи правопорядка обыскали квартиру женщины и наткнулись на сверток с таблетками, весы и специальный упаковочный материал.
Против москвичей завели уголовное дело. Молодого человека отправили за решетку. Что касается женщины, то ее дальнейшая судьба определяется.
При этом расследование дела продолжается, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее в Москве задержали чемпиона Европы по кроссу. Спортсмена подозревают в распространении наркотиков.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства