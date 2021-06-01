Протасевич самостоятельно травмировал себя в СИЗО - адвокат

Протасевич самостоятельно травмировал себя в СИЗО - адвокат
Фото: facebook.com /pr0tez/ www.globallookpress.com
Оппозиционер опроверг заявления об избиениях

На днях семья арестованного в Минске Романа Протасевича заявила, что не сомневается в хорошем состоянии родственника. Ситуацию с журналистом прояснила Инесса Оленская, его адвокат. 

Близкие Романа, заявила юрист, постоянно волнуются за ее подзащитного: сначала поговорят и успокоятся, а затем снова начинаются волноваться. По словам Оленской, это свойственно всем родителям тех, кто оказался за решеткой.

После публикации видео с признаниями Протасевича многие решили, что оппозиционер подвергался избиению, а лицо загримировали, чтобы скрыть синяки. Оленская призналась, что из-за волны слухов невольно начала сама задумываться о такой версии.

Тем не менее, сам Роман отрицал, что подвергался избиению. Небольшая ссадина на лбу, на которую многие обращают внимание, вызвана его собственными действиями.

"По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", – приводит "Московский комсомолец" заявление Оленской.

Юрист также заявила, что подзащитный показался ей во время встречи достаточно разговорчивым и активным. Журналист даже реагировал на шутки.

Протасевич, сообщила она, находится не в одиночной камере: туда отправляют нарушителей тюремного распорядка. Оппозиционер попросил передать семье, что сидит с "интересной компанией".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ЛНР направила в Белоруссию запрос об экстрадиции Протасевича в рамках расследования участия задержанного в рядах "Азова" (экстремистская организация, запрещена в РФ). Глава ведомства Ирина Семенова заявила, что задержанный может быть причастен к обстрелам мирного населения в Донбассе.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Ольга
Пожаловаться Ответить
Гость247189
Вот из-за этого Россия и оказалась одна, все шарахаются от неё, последние друзья отвернулись. Но самое интересное. вы даже понять этого не можете, раз пишите такие комментарии. Вам дали по одной щеке, подставьте другую. Кто ваши родители, раз воспитали таких покорных амёб. Для всего прогрессивного человечества он герой, и только россияне злорадствуют.
Действительно! И зачем это я за них беспокоюсь? За их родителей, их детей?.. если они меня вообще амебой называют, а того, кто их на мясобойню отправляет из-за кордона - героем! Отшлифовала же некоторых "заподня"! Ну и зомби!
Ольга
Пожаловаться Ответить
Гость253867
Дура набитая. Жертва протухшей пропаганды. Позоришься перед белорусами.
И это такие как Вы представители "правильной" пропаганды ещё собирались мной управлять??? Я Вас умоляю.. не надо. Проиграли - смиритесь. Накаты Вам не помогут.
Андрей
Пожаловаться Ответить
Гость247189
Вот из-за этого Россия и оказалась одна, все шарахаются от неё, последние друзья отвернулись. Но самое интересное. вы даже понять этого не можете, раз пишите такие комментарии. Вам дали по одной щеке, подставьте другую. Кто ваши родители, раз воспитали таких покорных амёб. Для всего прогрессивного человечества он герой, и только россияне злорадствуют.
Отправить этого хероя в ЛДНР и посмотреть какой он <цензура> прогрессивного человечества.
Гость248689
Пожаловаться Ответить
Гость250863
Ну ты-то "царя" себе в 2014 наскакал уже, стал тупой подстилкой пендосячей. Кстати, ты у пшеков в 2 смены грядки пропалываешь, что тебе на интернет хватает или "царь" подкидывает, чтобы ту тут отирался?
Ого сколько текста . Ты наверно умный знаеш где Польша и как сапать надо. Скороей всего ты обладатель "золотой" статуэтки zhopa путина и номинант премий лутший zhopo-лиз.
Гость247189
Пожаловаться Ответить
Ольга
Бедный маленький мальчик! Родители волнуются! Вероятно ему лет так 5-6. Детский садик) А почему это интересно родители не волновались, когда их сынок бойни между другими людьми провоцировал СЛОВОМ. Конечно же, чужих не жалко. Ну так может следует и им прочувствовать то, что испытывают другие люди, их родители, семьи, которые распадаются из-за политических взглядов. А теперь их сыночка ни-ни, ни тронь. Воспитывать надо было сыночка по человечески, а не эгоистом с чувством полной безнаказанности за свои деяния!
Вот из-за этого Россия и оказалась одна, все шарахаются от неё, последние друзья отвернулись. Но самое интересное. вы даже понять этого не можете, раз пишите такие комментарии. Вам дали по одной щеке, подставьте другую. Кто ваши родители, раз воспитали таких покорных амёб. Для всего прогрессивного человечества он герой, и только россияне злорадствуют.
Гость252593
Пожаловаться Ответить
Альгирдаса гость
Родители беспокоятся о своём сыне, но не беспокоятся о тысячах других родителей, которые страдают, что их дети пострадали поведясь на призывы Протасевича. Протасевич, как профессиональный революционер, на содержании у Западных спецслужб. Он наверное тоже должен был получить старинный замок в Польше или свинарник в Литве если бы смог провернуть то, что Запад провернул на Украине. Но не повезло. Попал, как петух в ощип и теперь должен понести кару по Законам республики Беларусь. И никакие спецслужбы Запада, никакой вой и визг шакалов никакой рык Шерхана не спасут его от справедливого наказания.
Ты всерьез несешь эту ахинею? До сих пор ничего не понял. Во всем виноват редактор телеграмм-канала. Бабы дуры по рождению, а парню за глупость большой позор. Открой нормальные сайты, Yuotub и узнай, в чем причина и кто издевался над молодежью. Смешно, Протасевич во всем виноват. Идиотов комментаторов полно.
Гость253867
Пожаловаться Ответить
Ольга
Бедный маленький мальчик! Родители волнуются! Вероятно ему лет так 5-6. Детский садик) А почему это интересно родители не волновались, когда их сынок бойни между другими людьми провоцировал СЛОВОМ. Конечно же, чужих не жалко. Ну так может следует и им прочувствовать то, что испытывают другие люди, их родители, семьи, которые распадаются из-за политических взглядов. А теперь их сыночка ни-ни, ни тронь. Воспитывать надо было сыночка по человечески, а не эгоистом с чувством полной безнаказанности за свои деяния!
Дура набитая. Жертва протухшей пропаганды. Позоришься перед белорусами.
Гость250863
Пожаловаться Ответить
Гость248689
Холопы царя другого ждать от них и не следует . Путлерюгент.
Ну ты-то "царя" себе в 2014 наскакал уже, стал тупой подстилкой пендосячей. Кстати, ты у пшеков в 2 смены грядки пропалываешь, что тебе на интернет хватает или "царь" подкидывает, чтобы ту тут отирался?
Таха
Пожаловаться Ответить
Накосячил - отвечай!
Гость248689
Пожаловаться Ответить
Холопы царя другого ждать от них и не следует . Путлерюгент.
1 2
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей