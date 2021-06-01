Оппозиционер опроверг заявления об избиениях

На днях семья арестованного в Минске Романа Протасевича заявила, что не сомневается в хорошем состоянии родственника. Ситуацию с журналистом прояснила Инесса Оленская, его адвокат.

Близкие Романа, заявила юрист, постоянно волнуются за ее подзащитного: сначала поговорят и успокоятся, а затем снова начинаются волноваться. По словам Оленской, это свойственно всем родителям тех, кто оказался за решеткой.

После публикации видео с признаниями Протасевича многие решили, что оппозиционер подвергался избиению, а лицо загримировали, чтобы скрыть синяки. Оленская призналась, что из-за волны слухов невольно начала сама задумываться о такой версии.

Тем не менее, сам Роман отрицал, что подвергался избиению. Небольшая ссадина на лбу, на которую многие обращают внимание, вызвана его собственными действиями.

"По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", – приводит "Московский комсомолец" заявление Оленской.

Юрист также заявила, что подзащитный показался ей во время встречи достаточно разговорчивым и активным. Журналист даже реагировал на шутки.

Протасевич, сообщила она, находится не в одиночной камере: туда отправляют нарушителей тюремного распорядка. Оппозиционер попросил передать семье, что сидит с "интересной компанией".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ЛНР направила в Белоруссию запрос об экстрадиции Протасевича в рамках расследования участия задержанного в рядах "Азова" (экстремистская организация, запрещена в РФ). Глава ведомства Ирина Семенова заявила, что задержанный может быть причастен к обстрелам мирного населения в Донбассе.