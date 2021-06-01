Он отметил, что иногда расширение вен приводит к тромбозу

В эфире телеканала "Россия 1" Александр Мясников сообщил, в каких случаях варикоз приводит к летальному исходу. Также врач рассказал о других неприятных последствиях недуга.

По словам Мясникова, иногда эта болезнь провоцирует развитие глубокого тромбоза. После того, как сгусток крови отрывается, он начинает подниматься вверх. Добравшись до легкого, тромб вызывает инфаркт органа дыхания. Из-за этого может наступить смерть.

Телеведущий отметил – примерно 1% людей имеют дефект, который выражается в незаращении сердечной перегородки. Появление у них варикозного расширения вен увеличивает риски развития инсульта.

Александр Леонидович объяснил – при обычных условиях внутрисосудистый субстрат не может попасть из правого сердца в левое из-за наличия перегородки. Однако если ее нет, сгусток преодолевает этот путь и вызывает острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

Примечательно, что полностью вылечить варикоз нельзя. Уменьшить неприятные симптомы помогут прием флеботоников, компрессионный трикотаж, а также регулярные обследования у специалистов. Укреплению вен способствуют контроль массы тела и физические нагрузки – плавание, ходьба, бег и езда на велосипеде.

Ранее Мясников рассказал, как защитить суставы. Доктор посоветовал заниматься ходьбой и выполнять специальные упражнения. А вот от бега Александр Леонидович призвал отказаться, так как этот вид деятельности перегружает колени.