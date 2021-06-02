Способов борьбы с полосатым листоедом много

Более прожорливого вредителя, чем колорадский жук, особенно его личинки, трудно отыскать. Если эти насекомые появились в огороде, меры надо принимать сразу, иначе велик риск остаться без урожая.

Атакуют они помидоры, баклажаны и сладкий перец. Однако больше других от нашествия страдает картофель. Поэтому так важно знать, как защитить его от полосатого листоеда.

Бороться непросто, и все же победить можно. Применив всего лишь одно средство, реально добиться того, чтобы вредитель убрался восвояси.

Как защитить картофель от колорадского жука

Способов борьбы с полосатым листоедом много. Только одни плохо действуют, на использование других нужна уйма времени, а применив третьи, можно забыть об экологически чистом урожае.

Бесполезно собирать жуков вручную: не всех можно заметить, а хорошо спрятавшаяся самка даст приплод в минимум 5 и максимум 80 личинок, которые сразу после появления на свет, начнут "точить" листья растения, и спустя времяостанутся одни изглоданные стебельки. Так что промедление опасно – следует действовать незамедлительно.

Лучше, конечно, позаботиться о защите картофеля до того, как опускать его в землю. Часа за три – четыре до посадки надо опрыскать клубни специальным препаратом.

Увы, обойтись без "химии" не удастся. Одним из самых действенных считается "Командор". Этот инсектицид отпугнет вредителя у убережет картофель в течение 50 дней. За это время наиболее ранние сорта успеют вырасти и созреть, а другие придется уже на грядках обрабатывать дополнительно.

Если жуки не появятся, хорошо. Если же на первых кустах уже будут замечены, следует опрыскать тем же средством повторно, чтобы не дать им размножиться.

Названный выше препарат испытан и надежен. И много его не нужно. достаточно 1 мл ( одной ампулы). чтобы обработать 100 кв м огорода.

Готовить раствор легко. Для этого жидкость из ампулы надо влить в 5 л чистой воды, хорошенько смешать и тут же применять, опрыскивая кусты из пульверизатора.

При этом температура воздуха должна быть не менее +12 ... +25°C. Листья и верхушки побегов надо тщательно проливать раствором, тогда они станут несъедобны для вредителя.

Используемый таким образом инсектицид отлично защитит картофель на целый месяц. Всего одна обработка заставит колорадского жука облетать стороной огород.

Ранее сообщалось, как отпугнуть колорадского жука народными средствами. Для применения этих простых способов потребуется минимум средств и усилий.