"Неприятный знак": в России оценили отмену рейсов в Германию

"Неприятный знак": в России оценили отмену рейсов в Германию
Фото: Rupert Oberhäuser/ http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
Авиакомпаниям приходится согласовывать каждый рейс

Регулярное авиасообщение между Россией и Германией нарушено. Без предварительного уведомления второй день отменяются рейсы.

Накануне российская авиакомпания S7 не смогла совершить запланированные полеты из Москвы в Берлин и обратно. Причина в том, что немецкие власти не дали разрешения, передает РИА "Новости". При этом в Германии никак не прокомментировали эту ситуацию, обратил внимание политолог Александр Сосновский.

"Это молчание – очень неприятный знак",

написал Сосновский в своем телеграм-канале.

В среду, 2 июня, сорвались рейсы немецкой Lufthansa по маршруту Москва – Франкфурт, Франкфурт – Москва и Санкт-Петербург – Франкфурт, Франкфурт – Санкт-Петербург. В авиакомпании отметили, что это связано с отсутствием необходимых разрешений. Однако не уточнили, какая страна их не выдала, сообщает РИА "Новости".

Ранее с аналогичными трудностями столкнулись пассажиры, планировавшие полеты из России во Францию и наоборот. Сообщалось, что ситуация связана с решением ряда европейских стран пускать самолеты в обход воздушного пространства Белоруссии. Новые маршруты потребовали дополнительных согласований, поэтому возникли задержки и отмены рейсов. Но позже ситуация была улажена.

По данным СМИ, российские авиакомпании также вынуждены менять привычные маршруты, чтобы их самолеты пускали в зону ответственности европейских авиадиспетчеров.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость244029
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Паузу надо держать... Вдруг у Ахнелфы сердечко откажет! Не бессмертная ведь... А смерть от удара спровочцированного Россией - это же как смерть Качинбского.
Гость252698
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Николай
Преступник , это тот кто статьи в интернет выставляет? Свое мнение высказывает ?
Коля, тут дебилов кроме тебя нет. Все читали те "статьи".
Гость252698
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Николай
Преступник , это тот кто статьи в интернет выставляет? Свое мнение высказывает ?
интернет всё стерпит. Даже тебя который думает что призывы к силовому свержению власти это не преступление.
Николай
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Гость252698
там на борту были преступники?
Преступник , это тот кто статьи в интернет выставляет? Свое мнение высказывает ?
Гость252698
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Николай
Кого то забрали в тюрьму с самолета ? Кого то пытают ?
там на борту были преступники?
Николай
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гость191919
Рейс Самолёт «Ryanair» Дублин-Краков совершил вынужденную посадку в Берлине после анонимного сообщения о «возможной угрозе безопасности» на борту авиалайнера. В багаже и салоне самолёта ничего подозрительного не нашли. У меня вопрос: когда Германии введут санкции? Или это другое?
Кого то забрали в тюрьму с самолета ? Кого то пытают ?
гость191919
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Рейс Самолёт «Ryanair» Дублин-Краков совершил вынужденную посадку в Берлине после анонимного сообщения о «возможной угрозе безопасности» на борту авиалайнера. В багаже и салоне самолёта ничего подозрительного не нашли. У меня вопрос: когда Германии введут санкции? Или это другое?
Николай
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Россиянам нужно лететь в Крым, а не в Германию!
Гость247673
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Зачем России летать в Германию Что им делать в Германии
гость
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Шаман рельсу из жёппы вытащи дол6оёпп, она тебе в мозг воткнулась
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