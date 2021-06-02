Определить свежесть яиц просто: лайфхак

Определить свежесть яиц просто: лайфхак
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Срок годности не гарантирует хорошее качество

Для варки и разных блюд яйца, конечно, нужны свежие. Тогда их можно аккуратнее приготовить, и выпечка получится пышнее. Оттого так важно знать, как определить эту самую свежесть, когда яйцо еще не расколото.

Указанный на скорлупе или упаковке срок годности не гарантирует хорошее качество. Однако есть способ, который поможет легко разобраться в этом.

Как определить свежесть яиц

Достаточно всего лишь опустить яйцо в стакан, наполненный водой, и понаблюдать, как оно будет себя вести. Опустится на дно и будет лежать абсолютно свежее. Немного поднялось, значит, ему семь дней. 

Если зависло посередине стакана, то прошло две, а то и три недели, как было снесено курицей. А поднимется к поверхности воды и частично "выглянет" из нее совсем старое яйцо.

Объясняется это просто. Чем дольше хранится яйцо, тем больше воздуха в нем, что и делает его легче и плавучее.

Свежесть имеет первостепенное значение для приготовления блюд из взбитых яиц – чтобы они быстро поднялись. К таковым относятся некоторые торты, пироги и кексы, а также безе, муссы и суфле. 

Использование старых яиц приведет к худшему виду блюд. Тесто не поднимется, выпечка получится совсем плоской, ее высота окажется значительно ниже, чем если бы она была из свежих яиц.

Можно применять старые яйца (только если их срок годности не истек) в выпечке, по рецептуре которой яйцо, не взбивая, смешивают с жидким тестом. А именно – в большей части обычных  кексов и маффинов, тортов и печенья.

Ранее "Утро.ру" назвало оригинальный способ варки яиц. Применив его, их удастся легко очистить.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость254127
Пожаловаться Ответить
Не "лайфхак", а, например, "совет". Или вы специально издеваетесь?
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей