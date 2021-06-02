Срок годности не гарантирует хорошее качество

Для варки и разных блюд яйца, конечно, нужны свежие. Тогда их можно аккуратнее приготовить, и выпечка получится пышнее. Оттого так важно знать, как определить эту самую свежесть, когда яйцо еще не расколото.

Указанный на скорлупе или упаковке срок годности не гарантирует хорошее качество. Однако есть способ, который поможет легко разобраться в этом.

Как определить свежесть яиц

Достаточно всего лишь опустить яйцо в стакан, наполненный водой, и понаблюдать, как оно будет себя вести. Опустится на дно и будет лежать абсолютно свежее. Немного поднялось, значит, ему семь дней.

Если зависло посередине стакана, то прошло две, а то и три недели, как было снесено курицей. А поднимется к поверхности воды и частично "выглянет" из нее совсем старое яйцо.

Объясняется это просто. Чем дольше хранится яйцо, тем больше воздуха в нем, что и делает его легче и плавучее.

Свежесть имеет первостепенное значение для приготовления блюд из взбитых яиц – чтобы они быстро поднялись. К таковым относятся некоторые торты, пироги и кексы, а также безе, муссы и суфле.

Использование старых яиц приведет к худшему виду блюд. Тесто не поднимется, выпечка получится совсем плоской, ее высота окажется значительно ниже, чем если бы она была из свежих яиц.

Можно применять старые яйца (только если их срок годности не истек) в выпечке, по рецептуре которой яйцо, не взбивая, смешивают с жидким тестом. А именно – в большей части обычных кексов и маффинов, тортов и печенья.

Ранее "Утро.ру" назвало оригинальный способ варки яиц. Применив его, их удастся легко очистить.