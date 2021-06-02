Собянин высказался о справедливости в образовании

Юные москвичи имеют равные возможности при обучении в школе

Столичным детям больше не нужен блат, чтобы получить хорошее образование. В этом заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Времена, когда жители окраин старались перевести ребенка в школу в центре ради лучших условия обучения, прошли: сейчас все учебные заведения столицы финансируются на равных условиях и отвечают самым современным стандартам.

Сегодня все юные москвичи имеют возможность получить достойное образование. Как говорится, было бы желание самих учащихся, а условия город им создал, подчеркнул мэр на встрече с жителями.

"Мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное, качественное образование",

– отметил Сергей Собянин. Он пояснил, что школы имеют возможность получить дополнительные гранты в качестве поощрения за особые достижения, но базовое финансирование одинаковое.

Зарплата учителям тоже повышается: если десять лет назад педагог в московской школе получал в среднем около 40 тыс. рублей в месяц, то в 2020 г. средняя зарплата учителя достигала 110-120 тысяч. Это повышает мотивированность хороших специалистов идти в районные школы.

Результат очевиден: в 2020 году почти 23 тысячи одиннадцатиклассников набрали на ЕГЭ более 220 баллов по итогам трех экзаменов. Это в 3,5 раза больше, чем в 2010 году.

Отличные результаты московские школьники показывают на различных олимпиадах. Так, на недавней Всероссийской олимпиаде школьников команда Москвы завоевала 1346 дипломов победителей и призеров. Наград удостоились ребята из 244 городских школ. Для сравнения, 10 лет назад похвастаться таким достижением могли учащиеся только 74 школ.

Развитию способностей детей способствуют программы интеграции школ в городскую среду, укрепление их связи с колледжами, вузами, ведущими технологическими предприятиями и культурными учреждениями. На этом фоне увеличивается количество профильных классов, появляются школы с ИТ-полигонами, инженерными лабораториями.

Большие возможности для будущего профессионального роста дает дополнительное образование как на базе различных центров, так и в самих школах. В частности, в качестве пилотного проекта тестируется программа Varwin Education по изучению VR и AR-технологий. Ребята, участвующие в проекте, показывают отличные результаты, поэтому разработчики рассчитывают, что вскоре технологии виртуальной реальности будут изучать повсеместно в рамках школьной программы.