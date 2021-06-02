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17-летняя Хейли, живущая в Калифорнии, спасла своих собак от медведицы. Шокирующий ролик опубликовала на платформе Тик-Ток родственница девочки.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как медведица с двумя медвежатами забралась на забор. Почуяв запах диких зверей, к ограждению кинулись четыре собаки.
Питомцы Хейли начали лаять и бросаться на незваных гостей. Медведица, в свою очередь, стала обороняться. Увидев, что происходит на участке, девочка побежала на помощь к четвероногим друзьям.
@bakedlikepie
My cousin Hailey yeeted a bear off her fence today and saved her dogs. How was your Memorial Day?! (WTF?!) ##ohno ##badass ##brave ##fight ##bear♬ Oh No - Kreepa
В какой-то момент показалось, что одна из собак вот-вот погибнет от лап животного. Но американка бесстрашно оттолкнула косолапую и, убедившись, что все ее питомцы целы и невредимы, побежала в дом, передает телеканал "360".
За сутки ролик посмотрели более девяти миллионов интернет-пользователей.
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