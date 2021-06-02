Россиян предупредили о новой пандемии

Россиян предупредили о новой пандемии
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПлюс 8 933 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня
РФ справилась с кризисом лучше других, но впереди следующее испытание

Коронавирус – первая из глобальных угроз здоровью, с которой массово столкнулись россияне, но не последняя. В будущем уровень подобной опасности будет только повышаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 июня.

Выступая перед сенаторами Совета Федерации, Попова констатировала, что Россия успешно справилась с ковидным кризисом. Реальность показала, что уровень подготовки РФ к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, передает "Регнум". Однако на COVID-19 испытания не закончатся.

"Будущие пандемии, к сожалению, неизбежны",

- предупредила Попова. Она пояснила, что сегодня страны очень взаимосвязаны между собой, что повышает уровень угрозы здоровью населения. При этом эпидемии инфекционных заболеваний – это не только медицинская и социальная проблема. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой ущерб экономике и мировому развитию способен нанести вирус.

"Глобальный ВВП потерял 4,5%, ВВП Евросоюза сократился на 7,4%",

– привела пример глава Роспотребнадзора. Россия потеряла меньше – примерно 3% ВВП, но лишь благодаря быстрому включению противоэпидемических мер, которые были разработаны уже к апрелю 2020 года, пояснила Анна Попова.

При этом говорить о победе над нынешней пандемией до сих пор не приходится. Так, по данным на 2 июня, в России за последние сутки заболели коронавирусом еще 8832 человек, из них более 2,8 тысяч – жители Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
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РФ справилась лучше кого? Смертность у нас выше чем у остальных, а Питер так вообще в мировых лидерах по "отплытию в рай". И насчет ВВП интересно, если рупь потерял одну 6-ю стоимости, то это почти 17% потерь покупательной способности, а цены приподнялись на все 20%. Как получили 3% падения, тайной методикой РосСлепНадзора?
Гость254175
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прикольно.в каждой стране власти заявляют-что мы лучше всех справились коронавирусом,в германии также говорят
Гость248311
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а как РФ справилась с кризисом ? крематории заработали круглосуточно ?
позорники проклятые.
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