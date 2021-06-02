РФ справилась с кризисом лучше других, но впереди следующее испытание

Коронавирус – первая из глобальных угроз здоровью, с которой массово столкнулись россияне, но не последняя. В будущем уровень подобной опасности будет только повышаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 июня.

Выступая перед сенаторами Совета Федерации, Попова констатировала, что Россия успешно справилась с ковидным кризисом. Реальность показала, что уровень подготовки РФ к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, передает "Регнум". Однако на COVID-19 испытания не закончатся.

"Будущие пандемии, к сожалению, неизбежны",

- предупредила Попова. Она пояснила, что сегодня страны очень взаимосвязаны между собой, что повышает уровень угрозы здоровью населения. При этом эпидемии инфекционных заболеваний – это не только медицинская и социальная проблема. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой ущерб экономике и мировому развитию способен нанести вирус.



"Глобальный ВВП потерял 4,5%, ВВП Евросоюза сократился на 7,4%",

– привела пример глава Роспотребнадзора. Россия потеряла меньше – примерно 3% ВВП, но лишь благодаря быстрому включению противоэпидемических мер, которые были разработаны уже к апрелю 2020 года, пояснила Анна Попова.

При этом говорить о победе над нынешней пандемией до сих пор не приходится. Так, по данным на 2 июня, в России за последние сутки заболели коронавирусом еще 8832 человек, из них более 2,8 тысяч – жители Москвы.