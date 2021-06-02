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В Подмосковье будут судить совершившего пьяное ДТП около двух лет назад водителя. Информация об этом поступила из областной прокуратуры.
Как показало расследование, гражданин Армении, приняв на грудь, сел за руль иномарки. В какой-то момент он съехал с трассы и сбил на обочине пешехода, сообщили в ведомстве.
Затем его "Лексус" упал в кювет и перевернулся. Пассажир, находившийся в машине, и пешеход погибли сразу, отметили в прокуратуре.
Когда на место аварии прибыли автоинспекторы, водитель дал им удостоверение, которое оказалось поддельным. После этого он сбежал из нашей страны, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Было заведено уголовное дело. Мужчину объявили в международный розыск, а в конце прошлого года задержали в "Шереметьево". Он арестован до суда.
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