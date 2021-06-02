Секрет оказался прост

Похудеть вполне реально и без отказа от еды. Такого мнения придерживается японский диетолог Джоди Брейверман.

Ее секрет избавиться от лишних килограммов и приобрести стройность оказался прост. Нужно всего лишь не пользоваться ложками и вилками, посоветовала эксперт по питанию

По ее словам, вместо этих приборов стоит применят китайкие палочки. Ими не удастся набрать много пищи и делать это быстро.

Чем медленее человек ест, тем больше у мозга времени, чтобы понять: желудок полон. Это может помочь употреблять меньше пищи, тем самым контролируя калории, что является залогом в борьбе с лишним весом, отметила диетолог.

Конечно, не все можно есть палочками. В частности, для бутербродов они не подойдут. Зато при поедании других блюд поможет делать это медленнее и осознанно, пояснила Брейверман.

Она порекомендовала использовать палочки при употреблении тушеных блюд, салатов, блюд из цельнозерновой пасты, жаркого, нарезанных мяса и рыбы, а также орехов, нарезанных фруктов и овощей, попкорна и все, что удастся ими собрать.

Чтобы научиться есть такими приборами, надо потренироваться. Однако этот способ эффективен, ведь сложность использования не даст пище быстро попасть в рот, пояснила специалист.

Следует брать палочками несколько маленьких кусочков еды или один побольше, откусить часть, положить в рот, полностью разжевать, проглотить, и только потом тянуться за следующей порцией. В то время, пока пища разжевывается, палочки нужно класть на край тарелки.

Когда еда проглочена, следует взять их снова. Такие действия еще больше замедлят прием пищи, подчеркнула диетолог, пишет healthfully. com.

Недавно стало известно, какой завтрак поможет похудеть. В утреннюю еду обязательно должны входить несколько компонентов.