Путин отметил важность "Тавриды" для молодого поколения

Платформа за несколько лет стала крупнейшим мероприятием, благодаря которому многие смогли реализовать свои проекты

Президент России Владимир Путин отметил в телеграме, которую направил участникам "Тавриды", что программа входит в число крупнейших форумов для отечественной молодежи. Лидер напомнил, что за семь лет платформа обрела историю, снискав известность как проект, где молодые умы могут попытать шанс реализовать себя.

В телеграмме российского лидера также отмечается, что за минувшие годы "Таврида" приобрела определенные традиции, пройдя большой путь. Каждый год на форуме собираются артисты и музыканты, художники, а также представители иных профессий. Как напомнил президент, в 2021 году "Таврида примет конкурсантов, чьи возможности по здоровью ограничены.

На площадке сформируют специальную школу лидеров по креативной экономики. Президент России указал на то, что речь идет о знаковом событии, на котором участники продемонстрируют свои идеи, основанные на знаниях и опыте, пишут "Дни.ру".

Кроме того, на площадке форума будет создана школа лидеров креативной экономики. Путин назвал это знаковым событием. Президент выразил уверенность, что участники форума смогут реализовать свои идеи и добиться успеха, используя знания и опыт, полученные на "Тавриде".