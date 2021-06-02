Средства получат и дети, которым исполнилось шесть лет

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству выплачивать семьям, у которых дети идут в первый класс, соцпомощь в размере 10 тыс рублей. Теперь же стало известно, что средства на подготовку ребенка к школе, будут получать и те россияне, чьим наследникам всего шесть лет.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, этот пункт был скорректирован в указе, разработанным Минтрудом. Мера коснется детей, которым с марта исполнилось шесть лет. Трансляция совещания главы России с членами правительства шла на канале "Россия 24".

Как напоминает URA.RU, выплачивать 10 тыс рублей начнут перед 1 сентября 2021 года. Прием заявлений стартует в июле, а получить деньги россияне смогут в августе.