Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая из страны в августе прошлого года в Вильнюс, вызвала бурю эмоций и насмешек в соцсетях после своей бессвязной речи на русском языке. Ее "великий и могучий" напомнил пользователям интернета такие же корявые высказывания украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко.

Судя по всему видеокадрам, которые разлетелись в Сети, домохозяйка выступала в ходе ею же инициированной Международной конференции "Демократические выборы для решения кризиса в Белоруссии".

"Вы знаете, я уверена, что пройдя все те испытания, которые сейчас выпали на волю белорусов, ...очень быстро позволит белорусам привести эту энергию в демократическое русло и... уже демократический подход к ситуации, к стране... очень быстро, да... хм... очень быстро... очень быстро...эээ... заставит... люди перейдут к демократическим принципам при построении новой Белоруссии и их взаимоотношений", – произнесла, вздыхая, Тихановская.

Где-то в средине спича она извинилась, что не может четко сформулировать свою позицию из-за того, что встала рано, в четыре часа утра.

Авторы телеграм-канала "Беларуская кухня" воззвали, что им в срочном порядке требуются переводчик "со Светкиного языка".

"Кто-нибудь понимает, что она несет? Как же сложно иностранцам ее понимать... Хотя чему мы удивляемся, в ее деле главное почаще говорить слова: демократия, рыжым, народ", – следует из сообщения.

"Перикл, Демосфен и Аристотель в одном лице … Кличко в углу рыдая от зависти кусает тапки", – написал пользователь под ником follyflly в своем "Твиттере".

Другие комментаторы не удержались от язвительных реплик, некоторые предположили, что у августовского оппонента президента Александра Лукашенко на место главы государства просто куда-то пропала заготовленная бумажка с выступлением. Другие пожалели, что лидер белорусов в 2020-ом не пошел на предвыборные дебаты с Тихановской. Далее приводим самые безобидные комментарии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Мозг не успевает за языком!", "Вспомним ярких "личностей")): Саакашвили, Грета Тумберг, Псаки, Зеленский, мэр и министр Риги, Европарламент, вся наша оппозиция и ее западная верхушка... Это же идиоты по всем человеческим и медицинским меркам!", "Мыслям тесно, а словам просторно. И наоборот", "она к тридцатой секунде сама загрустила", "Таки да, как бы ни хаяли Союз, но и психиатрия там была на должном уровне... Дебилы прятались, а не пиарились", "Гигант мысли, мать белорусской демократии, особа приближенная к балтийским императорам", "Как по ненаписанному", "Белорусский Кличко".

Ну и все вспомнили легендарное от киевского градоначальника: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Впрочем, кто-то заметил, что, возможно, Тихановская просто стала забывать за пределами Белоруссии русский язык.

