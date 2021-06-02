В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи

В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая из страны в августе прошлого года в Вильнюс, вызвала бурю эмоций и насмешек в соцсетях после своей бессвязной речи на русском языке. Ее "великий и могучий" напомнил пользователям интернета такие же корявые высказывания украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко.

Судя по всему видеокадрам, которые разлетелись в Сети, домохозяйка выступала в ходе ею же инициированной Международной конференции "Демократические выборы для решения кризиса в Белоруссии".

"Вы знаете, я уверена, что пройдя все те испытания, которые сейчас выпали на волю белорусов, ...очень быстро позволит белорусам привести эту энергию в демократическое русло и... уже демократический подход к ситуации, к стране... очень быстро, да... хм... очень быстро... очень быстро...эээ... заставит... люди перейдут к демократическим принципам при построении новой Белоруссии и их взаимоотношений", – произнесла, вздыхая, Тихановская.

Где-то в средине спича она извинилась, что не может четко сформулировать свою позицию из-за того, что встала рано, в четыре часа утра.

Авторы телеграм-канала "Беларуская кухня" воззвали, что им в срочном порядке требуются переводчик "со Светкиного языка".

"Кто-нибудь понимает, что она несет? Как же сложно иностранцам ее понимать... Хотя чему мы удивляемся, в ее деле главное почаще говорить слова: демократия, рыжым, народ", – следует из сообщения.

"Перикл, Демосфен и Аристотель в одном лице … Кличко в углу рыдая от зависти кусает тапки", – написал пользователь под ником follyflly в своем "Твиттере".

Другие комментаторы не удержались от язвительных реплик, некоторые предположили, что у августовского оппонента президента Александра Лукашенко на место главы государства просто куда-то пропала заготовленная бумажка с выступлением. Другие пожалели, что лидер белорусов в 2020-ом не пошел на предвыборные дебаты с Тихановской. Далее приводим самые безобидные комментарии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Мозг не успевает за языком!", "Вспомним ярких "личностей")): Саакашвили, Грета Тумберг, Псаки, Зеленский, мэр и министр Риги, Европарламент, вся наша оппозиция и ее западная верхушка... Это же идиоты по всем человеческим и медицинским меркам!", "Мыслям тесно, а словам просторно. И наоборот", "она к тридцатой секунде сама загрустила", "Таки да, как бы ни хаяли Союз, но и психиатрия там была на должном уровне... Дебилы прятались, а не пиарились", "Гигант мысли, мать белорусской демократии, особа приближенная к балтийским императорам", "Как по ненаписанному", "Белорусский Кличко".

Ну и все вспомнили легендарное от киевского градоначальника: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Впрочем, кто-то заметил, что, возможно, Тихановская просто стала забывать за пределами Белоруссии русский язык.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Ёж
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Радует только одно, что Тихановскую стали называть Белорусской оппозиционеркой, а не экспрезидентом Белоруссии.
Ведь её даже и в президенты то не выбрали. По сути так и осталась "домохозяйка", а ЕС и США по её команде санкции накладывают на её же страну.
Может теперь "дворник" какой-нибудь появится уже в другой стране и тоже будет командовать?
ЕС и США, у вас хоть есть свои умные головы? Или вы будете всех домохозяек и дворников слушать?
Гость255434
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Подонок ты, Днепровский (или как там на самом деле называешься). Сдохнешь в канаве всеми забытый и проклятый. Шавка подзаборная
Гость сегодня
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Гость ведьма
А признайся ,что ты умеешь,кроме как критиковать людей,может,знаешь несколько языков,как Светлана? Или котлеты лучше жаришь,пустомеля!
У меня собака 27 команд знает и исполняет. Это не значит, что она в президенты Беларуссии годна. Твоя политическая проститутка Тихановская тоже только команды исполняет на разных языках. Но он не собака, он шавка.
Тор
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Так давно понятно, что эта политическая проститутка еще и дура, которая без шпаргалки с запада двух слов связать не может. Вот в старые времена были были настоящие товарисчи - рэволюционнэры - Ленин, Троцкий, Че Гевара .... А эти все тихановские, гуадошки - недоумки лакейского пошиба.
Гость. Арлан.кз
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Гость ведьма
А признайся ,что ты умеешь,кроме как критиковать людей,может,знаешь несколько языков,как Светлана? Или котлеты лучше жаришь,пустомеля!
Если он так же и на других языках говорит, то "знанием" это не считается.
Я, например, на 8 языках до 10 считать умею, и ни разу не собьюсь, не "хэкну", не "мэкну", не пукну, но говорю, что знаю три.
Единственный язык, которым она хорошо владеет - это тот, которым она лижет зады своим спонсорам, по совместительству врагам Беларуси.
Гость 999
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Hestin
Точно три брата акробата, Лукашенко, Путин и она. Путин то же весь как в жепе шило, накурится только потом что то мямлить может.
А ты что нюхаешь, смельчак? Мля, все 3,14дары такие смелые на просторах интернета.
АлександрГость
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вот поэтому я с полной уверенностью могу сказать,что мне на выборах делать нечего,потому что голосуй не голосуй,а на мой век негодяев и олигофренов,стремящихся стать политиками похоже с избытком хватит
Гость255154
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Гость ведьма
По сравнению с Лукашенко,она очень быстро адаптировалась в своей роли политика и говорит гораздо разумнее и толковее.А если бы у нее был опыт 26-летний,то она бы заткнула за пояс очень многих умников.
Где, она, хоть раз, что-то умное и толковое сказала? Не надо выдавать желаемое за действительное. Если вам, просто захотелось вставить пять копеек в поддержку "миссис Кличко", то аргументируйте, а не котлеты приплетаете.
Гость ведьма
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Серго
Она не только говорить не умеет, но и готовить. Да и в целом она в своей жизни не работала ни дня.
А признайся ,что ты умеешь,кроме как критиковать людей,может,знаешь несколько языков,как Светлана? Или котлеты лучше жаришь,пустомеля!
Гость ведьма
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По сравнению с Лукашенко,она очень быстро адаптировалась в своей роли политика и говорит гораздо разумнее и толковее.А если бы у нее был опыт 26-летний,то она бы заткнула за пояс очень многих умников.
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