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Пыльная буря распространилась по Астраханской области 2 июня. Об этом сообщили в главке регионального МЧС, отметив, что причиной непогоды стали сильные порывы ветра.
В ведомстве рассказали, что природной явление уже прошло в Лиманском и Икрянинском районах. Отдельно гуляющий над землей столб пыли можно наблюдать в некоторых кварталах Астрахани, передает РИА "Новости".
Как отмечает МИР24, причиной природного явления стал сильный ветер, который идет со стороны Калмыкии.
Напомним, ранее "Утро.ру" писало о том, что поднявшаяся пыльная буря накрыла Астрахань 19 мая.
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