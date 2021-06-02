Причиной явления стали ветры из Калмыкии

Пыльная буря распространилась по Астраханской области 2 июня. Об этом сообщили в главке регионального МЧС, отметив, что причиной непогоды стали сильные порывы ветра.

В ведомстве рассказали, что природной явление уже прошло в Лиманском и Икрянинском районах. Отдельно гуляющий над землей столб пыли можно наблюдать в некоторых кварталах Астрахани, передает РИА "Новости".

Как отмечает МИР24, причиной природного явления стал сильный ветер, который идет со стороны Калмыкии.

Напомним, ранее "Утро.ру" писало о том, что поднявшаяся пыльная буря накрыла Астрахань 19 мая.