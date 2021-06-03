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Игорь Голуб заявил, что самолет подняли в воздух с другой целью.
Истребитель, по словам командующего ВВС республики, должен был обезопасить
белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair, если бы это понадобилось. Поэтому
сопровождение пассажирского судна истребителем Миг-29 нельзя называть
перехватом.
"Он должен был (…) контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2",
– сообщил Голуб.
Об инциденте 23 мая он рассказал в фильме-расследовании, который опубликован на канале ОНТ на Ютубе.
Голуб добавил, что если бы истребитель шел на перехват, расстояние между самолетами составило бы 10 метров. А 23 мая Миг-29 находился в 50-ти километрах от пассажирского судна.
Ранее задержанный в Минске журналист Роман Протасевич заявил, что его подставили. Подробности – в нашем материале.
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