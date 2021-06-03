Зачем подняли истребитель: главнокомандующий ВВС Белоруссии о посадке самолета Ryanair

Зачем подняли истребитель: главнокомандующий ВВС Белоруссии о посадке самолета Ryanair
Фото: Karolio Kavolelio fotografija vi/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
В Минске отрицают, что это был перехват

Игорь Голуб заявил, что самолет подняли в воздух с другой целью. Истребитель, по словам командующего ВВС республики, должен был обезопасить белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair, если бы это понадобилось. Поэтому сопровождение пассажирского судна истребителем Миг-29 нельзя называть перехватом.

"Он должен был (…) контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2",

– сообщил Голуб.

Об инциденте 23 мая он рассказал в фильме-расследовании, который опубликован на канале ОНТ на Ютубе.

Голуб добавил, что если бы истребитель шел на перехват, расстояние между самолетами составило бы 10 метров. А 23 мая Миг-29 находился в 50-ти километрах от пассажирского судна.

Ранее задержанный в Минске журналист Роман Протасевич заявил, что его подставили. Подробности – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость245729
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Гость242617
Я думаю гарантии того, что самолет сядет там где ему указано, а не повернет на АЭС ('башни близнецы') все же будет больше от МИГ29. 9.11 Было четкое правило все от тех же зведнополосатых. Так что не надо делать демонов из белорусов, все отработано четко. Заигрались уже в цветореволюции...
Запад, хохлы, цветные революции. Совсем дурак. Ничего не соображает. Зас.......ли мозги пропагандой.
Гость245561
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Гость254483
Это было похоже на ложь если бы были адекватные опровержения. А их нет. Поэтому пока я верю данным и хронологии, которые переданы Белорусской стороной. Не позорьте правду ложью основанной на утверждениям - "Весьма вероятно" и т.д. У авиакомпании есть все записи переговоров или хотя-бы есть возможность их получить. Самолёт их. Т.к. нет альтернативной стенограммы переговоров, то считаю данные Белорусов правдой.
Проспал правду. ИКАО уже все расследовало. Прослушали всю запись переговоров, а не кастрированное фуфло, которое подсунули дуракам. В интернете ты не сечешь, всю брехню про письмо ХАМАСА и бомбу опровергли уже в понедельник. Тогда же опровергли брехню, что пилот САМ принял такое решение. Как его принудили - есть в переговорах. Найди в сети и почитай.
Гость246492
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Гость242617
Я думаю гарантии того, что самолет сядет там где ему указано, а не повернет на АЭС ('башни близнецы') все же будет больше от МИГ29. 9.11 Было четкое правило все от тех же зведнополосатых. Так что не надо делать демонов из белорусов, все отработано четко. Заигрались уже в цветореволюции...
Пацана напугала страшилка про АЭС. А на Минск, где живут два миллиона людей, не слабО повернуть самолет? Свой мозг надо иметь, а не повторять чужой бред.
Гость255037
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Гость249828
Каким образом истребитель должен был обезопасить Минск, если самолет пролетел почти всю Белорусию и находился возле границы с Литвой, т.е. развернув его в сторону Минска это обезопасить?. Итересно, у этих "аналитиков" есть логика ?
Логики нет у тебя.
Если самолет развернули - истребитель уже не нужен. Да и на фига поднимать борт, если можно пару Буков нацелить? Развернулись бы сами за милую душу, у хохлов отлично прокатывает такой вариант.
Но у вас, козлов, все не так. Вам опять наврали, даунам))))
Гость255037
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Grumbler
"Истребитель....должен был обезопасить белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair" -хоспади, какая хeрня!
Пилоты Ryanair конечно вообще не знали куда лететь, да? Странно, что до Беларуси еще как-то дотянули. Ну а про то, что самолет уже почти у границы был, я вообще молчу.
Половина комментов - чистой воды провокация. Тупая, прямолинейная, рассчитанная на диванных дурачков.
Но есть и умные ответы, где люди читают и думают, а не просто буквы складывают.
Гость255037
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Grumbler
"Истребитель....должен был обезопасить белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair" -хоспади, какая хeрня!
Пилоты Ryanair конечно вообще не знали куда лететь, да? Странно, что до Беларуси еще как-то дотянули. Ну а про то, что самолет уже почти у границы был, я вообще молчу.
Ты полный дебил. Обезопасить - это подстраховаться на счет падения самолета на значимые объекты.
Если следовать твоей логике, и самолет подняли на принуждение к посадке (не перехват, <цензура> перехватывают ежедневно и никого не сажают) вблизи литовской границы, то тогда белорусские генералы полные дураки. <цензура> можно не принудить, можно упустить, можно влететь в чужое пространство и нарваться на встречный истребитель НАТО. Поднимать истребитель надо, когда лайнер в глубине страны и никуда не денется.
Пилоты Рианейра знали куда лететь и сами приняли решение. А ты просто не умеешь читать.
Grumbler
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"Истребитель....должен был обезопасить белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair" -хоспади, какая хeрня!
Пилоты Ryanair конечно вообще не знали куда лететь, да? Странно, что до Беларуси еще как-то дотянули. Ну а про то, что самолет уже почти у границы был, я вообще молчу.
Гость254483
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Гость242738
тебя не убедил?
обязан был?
ты в какой должности ?
Я в должность свободного человека поддерживающего демократические и просто человеческие ценности, свободу выбора и свободу мышления. В отличие от вас - либерастов, отношусь с уважением к презумпции невиновности. В случае отсутствия доказательств это может считаться клеветой, за которую в действительно свободном обществе можно получить наказание.
Гость249828
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Каким образом истребитель должен был обезопасить Минск, если самолет пролетел почти всю Белорусию и находился возле границы с Литвой, т.е. развернув его в сторону Минска это обезопасить?. Итересно, у этих "аналитиков" есть логика ?
Гость242738
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Гость254483
В случае если на борту бомба, подымается истребитель чтобы если вдруг кроме бомбы есть ещё и террористы, которые например захотят уронить самолёт на жизненно-важные объекты. Остальное от лукавого. Плюс очень много странностей в хронологии событий и времени реакции западных коллег. Нужно адекватное расследование и в случае если Белорусы лгут, то уже определяться с наказанием, а не так что наказание приходи сразу без расследования при том, что обвиняемый отрицает свою вину. Пока запад меня не убедил в том, что самолёт был силой посажен. Пока я вижу что это было решение пилота.
тебя не убедил?
обязан был?
ты в какой должности ?
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