Недовольные задержанием их судна японцы выразили России протест

В Токио потребовали, чтобы Москва освободила рыбаков

Япония по дипломатическим каналам выразила протест из-за задержания своего судна в России. Об этом рассказал генсек правительства Кацунобу Като.

Рыбаки из Страны восходящего солнца вели промысел "в японской эксклюзивной экономической зоне". И утверждения об их нахождении в российской неверны, подчеркнул чиновник.

При этом известно, что экипаж судна чувствует себя хорошо. У рыбаков есть питьевая вода и все необходимые продукты, отметил представитель японского кабмина на пресс-конференции, пишет РИА "Новости".

Действия РФ неприемлемы. Токио требует, чтобы Москва незамедлительно освободила задержанных, сообщил Като, передает RT

Ранее  японцы взяли в "заложники" российское судно "Амур".Токио потребовал денег от Москвы.

Полина ДОРОЖКИНА

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