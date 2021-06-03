Отобрали документы: судну "Амур" перекрыли выход в море

Отобрали документы: судну "Амур" перекрыли выход в море
Фото: Allexander Makarov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Японцы удерживают наш корабль

Токио весьма серьезно настроен покарать Москву за печальный инцидент в Охотском море. Несмотря на отсутствие доказательств вины российской стороны, японские власти предпринимают решительные действия в отношении траулера РФ. Так, стало известно, что у корабля изъяли важные документы.

Без этих бумаг "Амур" фактически обездвижен, он не имеет права выйти в море, а значит вынужден оставаться на территории Страны восходящего солнца. Таким образом японские власти гарантировали себе выплату компенсации – судно оставили как залог.

В Японии убеждены, что в аварии на море виноваты именно россияне: наш траулер столкнулся в акватории Охотского моря с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", несколько японцев погибли. Токио считает, что Москва должна заплатить за данный инцидент.

Именно поэтому "Амур" находится в своеобразных "заложниках", без документов он не может вернуться на Родину. Такими печальными вестями с журналистами РИА "Новости" поделились в российском генконсульстве в Саппоро.

Там пояснили, что Токио подал иск в местный суд и добился успеха: японская инстанция присудила России выплатить компенсацию за случившееся. О предоставлении доказательств вины нашей страны не сообщается.

Ранее стало известно, что на капитана корабля и его помощника пытаются давить. Японские власти хотят добиться от них признательных показаний. Цель – сделать нашу страну виновной в кровавом инциденте.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

браконьеры
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252698 <цензура> овальнопендоский ты чё тут очёчё своё растопырил, фуфел. Вали к бандерам там твоё место, у параши. Жёппо¢о¢ японский.
Гость244140
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Прям, как в фильме ЧП.
Гость252698
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Гость 260928
А сейчас пишут , об этом и речь. И русские и японские браки получают время от времени по шапке. И истерику международную не закатывают, понятно дело что сплошные понты, об этом и речь как бы.
Очередное СМИ выдало "новость". Никакой истерики. Обычный кризис жанра. Ничего более интересного не нашли.
Гость 260928
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Гость252698
Такое случается по десятку раз на год. Но никто не пишет в новостях на весь мир.
А сейчас пишут , об этом и речь. И русские и японские браки получают время от времени по шапке. И истерику международную не закатывают, понятно дело что сплошные понты, об этом и речь как бы.
Гость252698
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гость
Гость252698 дебил это по ходу ты петушара, тебе все правильно ответили гомосек вонючий, бандер или кто ты там, гниль е66учая. Пошел на huy отсюда.
не порвись от совы в <цензура>.
гость
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Гость252698 дебил это по ходу ты петушара, тебе все правильно ответили гомосек вонючий, бандер или кто ты там, гниль е66учая. Пошел на huy отсюда.
Гость252698
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Гость254833
А что нашим слабо их судно арестовать?
"Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование".
Гость252698
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Гость 1848487
Просто сейчас стало же модно на РФ тяфкать, пару лет назад если б такое случилось (а такое случалось со всеми странами сотни раз ), то никто даже внимания не обратил. Тем кому что то надо от страны, сейчас не упустят возможность подгадить, у шакалов началась течка, надо быть готовыми ко всему.
Такое случается по десятку раз на год. Но никто не пишет в новостях на весь мир.
Гость252698
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гость
Гость252698 когда тебя drachit будут кровавого поноса из всех дыр, МИД точно заниматься не будет, побрезгует. А этих вытащат.
ты просто дебил не понимаешь о чём там речь. Потому и drochish на российский браконьеров которые по пути на сдачу краба в японский порт бортанули шхуну.
гость
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Гость252698 когда тебя drachit будут кровавого поноса из всех дыр, МИД точно заниматься не будет, побрезгует. А этих вытащат.
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