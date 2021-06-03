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Учитывая климатические условия в большинстве регионов нашей страны, не секрет, что многие огородники выращивают помидоры и огурцы в теплицах. Чтобы собрать много плодов, за этими растениями нужно правильно ухаживать.
И здесь важно не упустить ни одной детали. Придерживаясь определенных правил, можно добиться потрясающих результатов.
Одним из главных условий является почва. Она должна быть хорошо подготовлена. Сразу после высадки сеянцев все свободное место нужно застелить толстым слоем компоста. Во время роста томатов и огурцов следует мульчировать грунт соломой и скошенной травой – это защитит растения от фитофторы.
Не менее важен грамотный полив. Для томатов не годится ни много влаги, ни мало. До цветения на 1 кв. м им требуется один раз в пять дней 4 л воды, температура которой не ниже +22°C, после – 12 литров. Под огурцами земля всегда должна быть влажной. В жаркую погоду им нужен ежедневный полив, а в пасмурные дни – лишь при крайней необходимости.
Большую роль для обильного плодоношении играет и опыление. Естественное само собой, но не помешает и механическое. Томаты во время цветения один раз в три – четыре дня по утрам, когда тепло и солнечно, надо встряхивать, а затем поливать грунт или опрыскивать куст из пульверизатора. Огурцы следует опылять так: в начале цветения нужно кисточкой собрать пыльцу с мужских пыльников и перенести на женские цветки.
Также обеим культурам необходим свежий воздух, поэтому еще одно условие для получения большого урожая – правильное и своевременное проветривание. Благоприятная температура для помидоров днем +19 ... +22°, ночью +16 ... +20°C, а во время цветения и созревания плодов – на два градуса больше. То же характерно и для огурцов. Проветривать нужно осторожно, только через форточки сверху и чтобы не было сквозняков. Если день солнечный, в полдень следует сначала закрыть теплицу на часа на два, а затем проветрить.
Огромное значение, для того, чтобы собрать много плодов, играют и удобрения. Подойдут древесная зола, жидкий коровяк, сульфат калия и суперфосфат. Их необходимо вносить, как только начали формироваться первые завязи, после чего – в среднем раз в неделю.
Ранее сообщалось, как собрать много томатов. В этом поможет маленькая хитрость при обрызгивании во время цветения.
До этого "Утро.ру" писало, как поливать огурцы в теплице для получения большого урожая. Достичь потрясающих результатов помогут особые проверенные способы.
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