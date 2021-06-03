Нужно соблюдать определенные правила, и тогда все получится

Учитывая климатические условия в большинстве регионов нашей страны, не секрет, что многие огородники выращивают помидоры и огурцы в теплицах. Чтобы собрать много плодов, за этими растениями нужно правильно ухаживать.

И здесь важно не упустить ни одной детали. Придерживаясь определенных правил, можно добиться потрясающих результатов.

Как ухаживать за помидорами и огурцами в теплице

Одним из главных условий является почва. Она должна быть хорошо подготовлена. Сразу после высадки сеянцев все свободное место нужно застелить толстым слоем компоста. Во время роста томатов и огурцов следует мульчировать грунт соломой и скошенной травой – это защитит растения от фитофторы.

Не менее важен грамотный полив. Для томатов не годится ни много влаги, ни мало. До цветения на 1 кв. м им требуется один раз в пять дней 4 л воды, температура которой не ниже +22°C, после – 12 литров. Под огурцами земля всегда должна быть влажной. В жаркую погоду им нужен ежедневный полив, а в пасмурные дни – лишь при крайней необходимости.

Большую роль для обильного плодоношении играет и опыление. Естественное само собой, но не помешает и механическое. Томаты во время цветения один раз в три – четыре дня по утрам, когда тепло и солнечно, надо встряхивать, а затем поливать грунт или опрыскивать куст из пульверизатора. Огурцы следует опылять так: в начале цветения нужно кисточкой собрать пыльцу с мужских пыльников и перенести на женские цветки.

Также обеим культурам необходим свежий воздух, поэтому еще одно условие для получения большого урожая – правильное и своевременное проветривание. Благоприятная температура для помидоров днем +19 ... +22°, ночью +16 ... +20°C, а во время цветения и созревания плодов – на два градуса больше. То же характерно и для огурцов. Проветривать нужно осторожно, только через форточки сверху и чтобы не было сквозняков. Если день солнечный, в полдень следует сначала закрыть теплицу на часа на два, а затем проветрить.

Огромное значение, для того, чтобы собрать много плодов, играют и удобрения. Подойдут древесная зола, жидкий коровяк, сульфат калия и суперфосфат. Их необходимо вносить, как только начали формироваться первые завязи, после чего – в среднем раз в неделю.

Ранее сообщалось, как собрать много томатов. В этом поможет маленькая хитрость при обрызгивании во время цветения.

До этого "Утро.ру" писало, как поливать огурцы в теплице для получения большого урожая. Достичь потрясающих результатов помогут особые проверенные способы.