Питомцы в опасности: запрет на импорт лечебных кормов угрожает жизни домашних животных

Питомцы в опасности: запрет на импорт лечебных кормов угрожает жизни домашних животных
Фото: pixabay.com
Многие любимцы нуждаются в особом питании

Введение запрета на импортирование кормов для кошек, собак и других животных из ряда зарубежных стран может серьезно ударить по жизни домашних питомцев. Представители Союза предприятий зообизнеса обратились к руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой отказаться от таких ограничений.

Эксперт в данной сфере Дарья Федотова отметила, что многие животные нуждаются в специализированном диетическом питании, которое можно закупить только в Нидерландах, Германии или Испании. Россия пока не может предоставить аналоги лечебных кормов. На этом фоне страдающие различными заболеваниями животные находятся в серьезной опасности.

Сейчас порядка 15% кормов импортируется в Россию из других стран. В нашем государстве пока не налажено производство профессиональных продуктов питания для животных наивысшего качества. При этом диетические и лечебные корма для питомцев, которые страдают серьезными заболеваниями, на 100% импортируются.

Поводом для введения запрета на импорт таких товаров стало обнаружение незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах для домашнего скота. Однако и питомцы тоже попали под раздачу.

Как отметил глава сети "Бетховен" Георгий Чкареули, в данном вопросе необходимо действовать точечно, запрещать завоз всех кормов для животных из "провинившейся" страны – неправильно.

Так, в профильном Союзе просят разрешить закупку кормов для кошек, собак, рыбок и другой живности у компаний, которые не добавляют незарегистрированные ГМО-компоненты в свою продукцию.

Помимо прочего, такие ограничения могут привести к банкротству многих предпринимателей, которые специализируются на продаже диетических и лечебных кормов. Также пострадают ветеринарные клиники, пишет "Лента.ру".

Глава Союза Кирилл Дмитриев отметил, что в данной сфере задействованы около 12 тысяч зоомагазинов, 3 тысячи ветеринарных клиник, 130 компаний-импортеров. В этих предприятиях работают порядка 70 тысяч россиян.

Ольга ФЕДОРОВА

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