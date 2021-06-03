Лекции марафона "Новое знание" набрали более 70 миллионов просмотров

Лекции марафона "Новое знание" набрали более 70 миллионов просмотров
Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом сообщил Сергей Кириенко

Лекции, зачитанные на марафоне "Новое знание" получили широкую популярность среди россиян. Данные материалы набрали более 70 миллионов просмотров в интернете.

Как отметил глава АП России Сергей Кириенко, такие показатели свидетельствуют о том, что молодые люди готовы воспринимать серьезный и порой сложный контент. Высокопоставленный госслужащий отметил, что явный интерес молодежи к материалам марафона демонстрирует, что так называемое поколение "ТикТок" способно интересоваться сложными вещами.

Кириенко пояснил, что сейчас бытует мнение, согласно которому с молодыми людьми можно общаться только посредством смол-токов, а для лучшего восприятия в этот момент нужно еще немного пританцовывать под хорошую музыку. Глава администрации российского лидера назвал такие убеждения "чушью", пишет ТАСС.

По словам Кириенко, тематические марафоны будут регулярно организовываться силами общества "Знание". Такие мероприятия дают россиянам возможность прослушивать высококачественные лекции, находясь в любой точке страны. Сейчас общество принимает заявки от учеников школ и вузов. Молодые люди активно предлагают организации темы, в которых хотели бы разобраться с помощью подобного рода мероприятий.

Марафон "Новое знание" прошел в ряде городов России в период с 20 по 22 мая. В каждом городе в ходе лекций была затронута одна из тем, таких как: история, культура, спорт, наука и другие важные с точки зрения просвещения направления.

Ольга ФЕДОРОВА

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А у марафона "Знание" есть лицензия на просветительскую деятельность?
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