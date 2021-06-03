Злоумышленники действуют в двух направлениях

В Подмосковье активизировались сезонные мошенники. Об этом местным жителям сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Злоумышленники действуют в двух направлениях. Они создали за три весенних месяца 150 фишинговых сайтов для туристов. А еще предлагают интернет-пользователям купить правильные ответы на Единый госэкзамен ценой от 400 до 1 тыс. рублей.

В ГУРБ призвали жителей следить за адресом ссылок. У липовых сайтов один символ не совпадает с названием известных магазинов.

Также гражданам надо проверять, есть ли у сайта пользовательское соглашение, и информацию об обработке данных и обратной связи, порекомендовали в ведомстве.

Кроме того, не следует оплачивать картой, если предложено перевести деньги на карту, счет другого человека. а также в электронный кошелек или на странице оплаты с адресом, начинающимся http:// а не https://.

Соблюдая эти правила, жители региона не станут жертвами мошенников, отметили в ГУРБ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".