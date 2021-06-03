В Москве искусственный интеллект поможет докторам по 13 направлениям

В Москве искусственный интеллект поможет докторам по 13 направлениям
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Технологический прогресс серьезно продвинет медицину

Столичные доктора-рентгенологи летом текущего года начнут применять алгоритмы ИИ для выявления остеопороза и симптомов ишемической болезни сердца при проведении компьютерного исследования организма. Всего до конца 2021 года медики начнут использовать возможности высоких технологий в 13 направлениях.

Как отметила зам столичного главы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, такие результаты удалось добиться на фоне активного развития созданной в медицинской сфере единой цифровой платформы. Уже сейчас доктора в Москве могут использовать возможности ИИ по четырем направлениям. В ближайшее время к этой программе подключат еще девять направлений. Такие технологии являются передовыми в сфере развития медицины.

Высокопоставленная госслужащая отметила, что при помощи искусственного интеллекта врачи на ранних этапах смогут выявить эмфизему легких, злокачественные образования, а также грыжу, артрозы и другие заболевания.

Как подчеркнула Ракова, к разработке высокотехнологичных систем приглашают квалифицированных специалистов, труд которых позволяет создавать максимально эффективные программы.

Действует механизм следующим образом: сначала алгоритмы ИИ проводят детальный анализ данных, полученных при таких исследованиях, как КТ и МРТ, делают необходимые пометки, а затем снимки анализирует профильный врач. За счет этого серьезно повышается уровень эффективности обследования.

Ольга ФЕДОРОВА

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